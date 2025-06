Prezidenti Južnej Kórey a USA chcú dosiahnuť uspokojivú dohodu o clách

Soul 6. júna (TASR) — Nový juhokórejský prezident I Če-mjong v piatok prvýkrát telefonicky hovoril so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Obaja sa zhodli na tom, že sa budú snažiť čo najskôr dosiahnuť uspokojivú dohodu o clách, a podporili rokovania na pracovnej úrovni s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky, informuje TASR na základe správy agentúry Johnap odvolávajúcej sa vyhlásenie úradu juhokórejského prezidenta.



Počas 20-minútového rozhovoru Trump zablahoželal I Če-mjongovi k víťazstvu v nedávnych voľbách hlavy štátu. I Če-mjong zdôraznil, že spojenectvo medzi Južnou Kóreou a USA zostáva základom zahraničnej politiky Soulu.



Trump tiež pozval I Če-mjonga na návštevu Spojených štátov a súhlasil so stretnutím pri najbližšej príležitosti – v multilaterálnom formáte alebo na bilaterálnej úrovni.



Prvý priamy kontakt I Če-mjonga s Trumpom sa uskutočnil dva dni po jeho nástupe do úradu. Jeho víťazstvo vo voľbách 3. júna ukončilo mesiace politickej neistoty po tom, čo bol v apríli za pokus vyhlásiť stanné právo odvolaný bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol.