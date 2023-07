Prezidenti Kolumbie a Brazílie rokovali o ochrane Amazonského pralesa

Bogota 9. júla (TASR) - Prezidenti Brazílie a Kolumbie rokovali v sobotu v kolumbijskom meste Leticia o regionálnej koordinácii boja proti odlesňovaniu a o ochrane Amazonského pralesa, najväčšieho a z hľadiska biodiverzity najrozmanitejšieho pralesa na svete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Moja vláda sa zaviazala eliminovať odlesňovanie do roku 2030. Toto je záväzok, ktorý môžu krajiny Amazónie spoločne prijať na nadchádzajúcom summite v Beléme," uviedol brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Zároveň vyzval na lepšiu regionálnu a celosvetovú koordináciu.



Rokovaniam medzi Lulom a kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom predchádzalo v Leticii stretnutie ministrov životného prostredia krajín Amazónie, kde boli okrem iných zastúpené Kolumbia, Peru, Bolívia či Venezuela.



Petro a Lula vyzvali bohaté krajiny, aby prispeli do fondov určeným na pomoc juhoamerickým krajinám pri zachovávaní Amazonského pralesa, ktorý je považovaný za dôležitý prostriedok v boji proti klimatickým zmenám.



Stretnutia v Leticii sa uskutočnili pred nadchádzajúcim summitom krajín Amazónie, ktorý sa uskutoční v auguste - mesiaci rieky Amazonka - v brazílskom meste Belém. Nadchádzajúci summit je snahou o to, primäť krajiny Organizácie zmluvy o spolupráci v Amazónii (ACTO) konať spoločne pri zachovávaní pralesa. Má tiež zvýšiť povedomie o udržateľnom rozvoji v tomto regióne ohrozenom nelegálnou ťažbou či pašerákmi zvierat a drog.



ACTO bola založená v roku 1978 Bolíviou a Brazíliou. Jej súčasťou sú dnes i Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Peru, Surinam a Venezuela pričom na jej stretnutia je pozývaná aj Francúzska Guyana.