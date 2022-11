Prezidenti Kolumbie a Venezuely sa stretli po obnovení vzťahov

Caracas 2. novembra (TASR) - Prezidenti Venezuely Nicolás Maduro a Kolumbie Gustavo Petro sa v utorok stretli vo venezuelskej metropole Caracas. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie po obnovení diplomatických vzťahov prerušených v roku 2019. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bolo to plodné, skutočne nádejné, prvé stretnutie s dobrými výsledkami," uviedol v spoločnom vyhlásení Maduro. Rokovania sa týkali obchodu, ľudských práv či ochrany amazonského dažďového pralesa. Rokovali aj o návrate Venezuely do Andského spoločenstva národov (CAN), ktorý zahŕňa Kolumbiu, Peru, Ekvádor a Bolíviu.



Petro tiež navrhol, aby sa Venezuela znovu pripojila k Medziamerickému súdu pre ľudské práva (IACHR). Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) nedávno vyzvala Kolumbiu, aby využila obnovené diplomatické vzťahy na obmedzenie porušovania ľudských práv vo Venezuele.



Venezuela prerušila vzťahy so susednou Kolumbiou v roku 2019. Kolumbia pod vedením bývalého pravicového prezidenta Ivána Duqueho - spolu s desiatkami ďalších krajín - odmietla uznať víťazstvo Nicolása Madura v prezidentských voľbách vo Venezuele v roku 2018 a namiesto neho uznala opozičného vodcu Juana Guaidóa.



Situácia sa zmenila po tom, ako v auguste tohto roka do prezidentského kresla nastúpil ľavicový Gustavo Petro, ktorý prisľúbil úplné obnovenie obchodných vzťahov s Venezuelou, píše AFP.



Bogota a Caracas diplomatické vzťahy oficiálne obnovili 29. augusta, keď si vzájomne vymenili veľvyslancov. Koncom septembra otvorili svoje spoločné pozemné hranice.