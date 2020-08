Prezidenti Litvy a Poľska vyzvali Bielorusko zdržať sa násilia

Varšava 10. augusta (TASR) - Prezidenti Litvy a Poľska, Gitanas Nauséda a Andrzej Duda, vyzvali v noci na pondelok bieloruské úrady, aby sa zdržali násilia voči občanom, ktorí namietajú proti výsledkom nedeľných prezidentských volieb a žiadajú demisiu úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka.



V spoločnom vyhlásení prezidentov Litvy a Poľska - štátov, ktoré susedia s Bieloruskom, - sa zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania základných ľudských práv a slobôd.



Obaja prezidenti okrem toho Lukašenkovi a jeho tímu pripomenuli, že "dialóg je vždy najlepšou metódou pre zabezpečenie sociálneho rozvoja, ako aj pre diskusie o reformách a politických krokoch“.



Duda a Nauséda zároveň zdôraznili svoj rešpekt k suverenite a nezávislosti Bieloruska.



Podľa správ bieloruských médií po ukončení hlasovania v prezidentských voľbách vyšli do ulíc Minska, ale aj ďalších miest, tisíce ľudí nespokojných s výsledkom hlasovania.



Polícia sa ich snažila rozohnať, pričom použila aj vodné delá, slzotvorný plyn a zábleskové granáty.



Zranenia pri tom utrpeli demonštranti a zasahujúci policajti - ich počet a závažnosť zranení nateraz nie sú známe.



Bieloruské centrum pre ľudské práva Viasna uviedlo, že v deň volieb a počas večerných protestov bolo zadržaných viac ako 120 ľudí. Oficiálne sa k tejto bilancii zatiaľ nikto nevyjadril, i keď polícia v noci na pondelok konečne priznala, že k zadržaniam došlo. Podľa agentúry RIA Novosti sa okrem Minska zatýkalo aj v mestách Brest a Vitebsk.



Celá bieloruská polícia v súvislosti s nepokojmi prešla na posilnený režim služieb.



RIA Novosti informovala, že v noci na pondelok do centra Minska presunuli aj veľa vojakov, ktorí potom zasahovali na kritických miestach stretov medzi demonštrantmi a políciou.



Po rozohnaní protestov väčšina policajtov a vojakov, ako aj ich techniky zostala v uliciach Minska, informoval portál Sputnik Belarus.



Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavili avíza, že protesty proti výsledkom volieb a Lukašenkovi budú pokračovať aj v pondelok.



Agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na svojho spravodajcu v Minsku informovala, že okolo 03.00 h miestneho času väčšina protestujúcich, medzi nimi boli najmä mladí ľudia, opustila centrum mesta a situácia tam sa vracia do normálu.



Premávka áut je obnovená, aj keď vzhľadom na pokročilú hodinu ich jazdí málo. Podľa RIA Novosti je v meste veľký problém zohnať si taxík a pre výpadky internetu sa nedá privolať ani zdieľaný "neoficiálny" taxík.



Podľa tzv. exit polls, ktoré na objednávku televízie Mir uskutočnilo Mládežnícke laboratórium pre sociologické prieskumy, prezidentské voľby v Bielorusku opäť vyhral Alexandr Lukašenko so 79,7 percentami hlasov. Podľa tohto zdroja jeho najväčšia rivalka Svitlana Cichanovská dostala vo voľbách podporu od 6,8 percenta voličov.



Ústredná volebná komisia avizovala, že počas noci zverejní prvé predbežné výsledky sčítania hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách. Doteraz to však neurobila.



Predsedníčka ÚVK Lidija Jermošinová medzičasom uviedla, že konečné výsledky by ÚVK mohla zverejniť v piatok.



Projekt Golos (Hlas), ktorý bol vytvorený na alternatívne sčítanie hlasov, informoval, že viac ako 80 percent jeho zaregistrovaných užívateľov hlasovalo za Cichanovskú.



ÚVK v noci na pondelok zverejnila aspoň informáciu, že svoje právo voliť využilo 84,05 percenta bieloruských voličov.