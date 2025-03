Prezidenti Maďarska a Poľska oslavovali deň priateľstva

Kaposvár 21. marca (TASR) - Prezidenti Poľska a Maďarska Andrzej Duda a Tamás Sulyok na tlačovej konferencii v piatok počas osláv Dňa poľsko-maďarského priateľstva v Kaposvári vyjadrili nádej na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



"Máme hlbokú nádej, že trojročná vojna v našom susedstve sa môže čoskoro skončiť," vyhlásil Sulyok. Poľský prezident dodal, že konflikt sa musí skončiť spravodlivým a trvalým mierom, ktorý zaručí existenciu demokratickej a suverénnej Ukrajiny.



Obaja prezidenti rokovali aj o predsedníctve v Rade EÚ a o dôsledkoch ruskej invázie. "Ruský imperializmus musí byť zastavený," povedal Duda. Poukázal tiež na úspešnú spoluprácu Poľska a Maďarska v rámci iniciatívy Trojmoria a Vyšehradskej skupiny. Prezidenti zhodnotili výsledky uplynulého maďarského predsedníctva v Rade EÚ a Duda svojho náprotivka informoval o doterajších úspechoch súčasného poľského predsedníctva.



Duda tiež pripomenul svoj návrh, aby členské štáty NATO investovali do obrany aspoň tri percentá HDP, a vyjadril nádej, že o tejto téme sa bude rokovať na júnovom summite NATO v Haagu. "V časoch studenej vojny krajiny NATO dávali na obranu tri percentá HDP a to uchránilo západný svet pred sovietskou agresiou," povedal v tejto súvislosti poľský prezident.



Prezidenti poukázali na svoje dobré vzťahy a maďarský prezident pripomenul, že jeho prvá cesta vo funkcii smerovala práve do Poľska. "Verím, že keď budem o pár mesiacov nahradený novým prezidentom, vzťahy Poľska a Maďarska budú pokračovať," povedal Duda a poďakoval sa Sulyokovi za prijatie a dobrú spoluprácu.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)