Prezidenti Nemecka a Poľska si uctili obete Varšavského povstania

Varšava 2. augusta (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok spoločne položili vence na pamiatku obetí Varšavského povstania, ktoré vypuklo pred 80 rokmi. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Prezidenti si vybrali pamätník vo varšavskej štvrti Wola, kde bolo v roku 1944 v priebehu niekoľkých dní systematicky povraždených približne 30.000 poľských civilistov.



"Boli odvlečení zo svojich domovov, ich domy boli vypálené, oni sami boli zastrelení na ulici a ich telá boli spálené," povedal Duda o masakri.



Duda označil Steinmeierovu prítomnosť na spomienkovej ceremónii za dôležitý symbolický moment pre oba národy.



Dňa 1. augusta 1944 sa vo Varšave proti nacistickým okupantom postavili so zbraňou v ruke príslušníci poľského odboja pod vedením Krajinskej armády (AK).



Vojenským cieľom bolo oslobodiť Varšavu spod nemeckej okupácie pred príchodom sovietskej Červenej armády, aby sa zabránilo vytvoreniu Moskvou kontrolovanej vlády v Poľsku.



Povstanie však bolo po 63 dňoch bojov potlačené. Padlo v ňom takmer 200.000 Poliakov, väčšinou civilistov. Zvyšných pol milióna obyvateľov Varšavy bolo deportovaných a mesto bolo takmer úplne zničené.



Steinmeier pricestoval do Varšavy v stredu, aby sa zúčastnil na oslavách výročia. Počas podujatí na Námestí Krasiňských povedal, že Nemci nesmú zabudnúť na "nesmierne utrpenie, ktoré spôsobili v susednej krajine", dopĺňa tlačová agentúra PAP.



"Bol to nemecký nacionalizmus, imperializmus a rasizmus, ktoré viedli k strašným zločinom, proti ktorým sa Poľsko bránilo vo Varšavskom povstaní. To sa už nikdy nesmie zopakovať," povedal v stredu nemecký prezident.



Steinmeier počas návštevy Varšavy hovoril o plánoch nemeckej vlády zriadiť v Berlíne pamätník poľských obetí nacizmu. Neposkytol však žiadne podrobnosti o možných kompenzačných opatreniach.