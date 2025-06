Lídri Ruska a SAE varovali pred následkami konfliktu Izraela a Iránu

Moskva 18. júna (TASR) - Lídri Ruska a Spojených arabských emirátov (SAE) v stredu varovali pred „veľmi negatívnymi následkami“, ktoré by mohli vyplynúť zo sporu medzi Iránom a Izraelom. Ruský prezident Vladimir Putin znovu navrhol aj sprostredkovanie mierových rokovaní medzi obomi krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Putin počas telefonátu s prezidentom SAE šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom „potvrdil pripravenosť Ruska poskytnúť sprostredkovateľskú pomoc, a podporiť tak dialóg medzi stranami konfliktu“, uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Obaja lídri zároveň „vyjadrili hlboké obavy z pokračujúcej eskalácie v iránsko-izraelskom konflikte, ktorá by mohla veľmi negatívne ovplyvniť celý región,“ dodala Moskva.



Izrael v piatok spustil vojenské operácie proti Iránu, na ktoré Teherán reagoval odvetnými útokmi. Rusko je blízkym spojencom Iránu, pričom krajiny spoločne posilnili aj vojenské väzby. Rusko by však podľa agentúry AFP malo záujem aj o vytvorenie dobrých vzťahov s Izraelom.



Putin sprostredkovanie dialógu už telefonicky navrhol aj izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a iránskemu prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi.