Prezidenti Rwandy a KDR podpíšu v Bielom dome mierovú zmluvu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mierovú zmluvu sprostredkovali Spojené štáty, Katar a Africká únia.

Autor TASR
Washington 1. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v Bielom dome prijme rwandského prezidenta Paula Kagameho a prezidenta Konžskej demokratickej republiky (KDR) Félixa Tshisekediho. Obaja podpíšu mierovú zmluvu o ukončení konfliktu na východe KDR, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok na tlačovej konferencii uviedla, že prezidenti týchto afrických krajín navštívia Washington, aby tam „podpísali historickú mierovú a ekonomickú dohodu“ vyjednanú Trumpom.

Mierovú zmluvu sprostredkovali Spojené štáty, Katar a Africká únia. Ministri zahraničných vecí Rwandy a KDR Olivier Nduhungirehe a Thérese Kayikwamba Wagnerová ju ešte v júni podpísali vo Washingtone v prítomnosti šéfa americkej diplomacie Marca Rubia.

Povstalecké hnutie M23 podporované susednou Rwandou v januári obsadilo východokonžské mesto Goma a pokračovalo ďalej v ofenzíve v provinciách Severné a Južné Kivu. Rwanda svoje zapojenie v tomto konflikte popiera. V bojoch zahynuli tisíce ľudí a státisíce ďalších boli vysídlené.

KDR a M23 podpísali 15. novembra počas slávnostnej ceremónie v katarskej Dauhe rámcovú dohodu o mierovej zmluve zameranú na ukončenie bojov. Hlavný katarský vyjednávač označil dohodu za historickú a dodal, že sprostredkovatelia budú aj naďalej pokračovať v úsilí o dosiahnutie mieru v regióne.
