Prezidenti Ukrajiny a Južnej Kórey diskutovali o Rusku a KĽDR

Kyjev/Soul 29. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok telefonoval so svojím juhokórejským náprotivkom Jun Suk-jolom. Prezidenti hovorili najmä o zapojení severokórejských jednotiek do vojny na Ukrajine na strane Ruska. Zhodli sa, že na vojenskú spoluprácu medzi Pchjongjangom a Moskvou budú spoločne reagovať a zintenzívnia vzájomnú spoluprácu. TASR informuje podľa agentúr Reuters a Jonhap.



"Záver je jasný - táto vojna sa stáva medzinárodnou a presahuje hranice dvoch krajín," uviedol Zelenskyyj na sociálnej sieti X. Uviedol, že s Junom sa zhodli na potrebe zintenzívniť spoluprácu v spravodajskej oblasti. "V rámci tejto dohody si Ukrajina a Kórejská republika čoskoro vymenia delegácie," vyhlásil Zelenskyj.



Juhokórejský prezident uviedol, že nebude tolerovať "ilegálnu" vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorá ohrozuje bezpečnosť Južnej Kórey. Za bezpečnostnú hrozbu označil najmä skúsenosti severokórejských vojakov na ukrajinských bojiskách a možné dodávky citlivých technológií z Ruska do Severnej Kórey.



Jun minulý týždeň vyhlásil, že Južná Kórea by mohla prehodnotiť svoju zásadu nedodávať zbrane priamo na Ukrajinu podľa rozsahu vojenskej spolupráce medzi Ruskom a Severnou Kóreou.



Pentagón v pondelok uviedol, že Pchjongjang vyslal do Ruska vyše 10.000 vojakov, ktorí tam absolvujú výcvik a neskôr budú nasadení na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že časť severokórejských vojakov už nasadili v Ruskej Kurskej oblasti, ktorú čiastočne okupuje Ukrajina.



Do Ruska v utorok dorazila severokórejská ministerka zahraničných vecí, ktorá tam podľa juhokórejských tajných služieb bude rokovať o dodatočnom nasadení vojakov a kompenzácii za ich účasť v konflikte.