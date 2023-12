Prezidenti Venezuely a Guyany sa stretnú pre spor o región Esequiba

Caracas 10. decembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa vo štvrtok (14. 12.) stretne so svojím guyanským náprotivkom Irfaanom Alim, aby spoločne prediskutovali napätie vo vzťahoch v súvislosti so sporom o región Esequiba bohatý na ropu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Avizovaná schôdzka na úrovni prezidentov prebehne v karibskom štáte Svätý Vincent a Grenadíny, oznámil v sobotu tamojší predseda vlády Ralph Gonsalves. Na žiadosť Argentíny i Guyana bol pozvaný aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.



Gonsalves, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Spoločenstvu štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), v liste adresovanom Madurovi a Alimu uviedol, že stretnutie prebehne pod záštitou tejto organizácie aj 15-členného Karibského spoločenstva (Caricom).



"Je potrebné urýchlene deeskalovať konflikt a začať primeraný dialóg medzi štyrmi očami. Obaja ste sa zhodli na tomto kroku v snahe o mierové spolunažívanie, uplatňovanie a dodržiavanie medzinárodného práva a vyhýbanie sa použitiu sily alebo hrozbám jej použitia," napísal Gonsalves.



Maduro a Ali podľa AFP vyjadrilo ostro protichodné názory v súvislosti so štvrtkovým stretnutím. Venezuelský prezident na sociálnej sieti X napísal, že bude obhajovať "historické nároky" svojej krajiny. Prezident Guyany Irfaan Ali naopak tvrdil, že chce spor vyriešiť prostredníctvom Medzinárodného súdneho dvora (MSD) namiesto vyjednávania s Madurom.



Napätie v súvislosti s regiónom Esequiba sa vystupňovalo po tom, čo Madurova vláda minulú nedeľu vo Venezuele usporiadala konzultačné referendum, v ktorom drvivá väčšina voličov hlasovala za pričlenenie regiónu Esequiba k Venezuele.



Maduro v reakcii na výsledky referenda, ktoré spochybňujú viacerí pozorovatelia, navrhol vytvoriť novú administratívnu provinciu "Guyana Esequiba".



Guyana - anglicky hovoriaca bývalá kolónia Británie a Holandska - trvá na tom, že Esequiba je jej územím, pričom argumentuje, že hranica tohto regiónu bola určená arbitrážnym tribunálom v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu uznanú už v roku 1777.



Spor o hranicu medzi Venezuelou a Guyanou sa zintenzívnil odvtedy, čo spoločnosť ExxonMobil v roku 2015 objavila v Esequibe výdatné ložiská ropy. V spore o stanovenie hraníc predmetného regiónu pojednáva teraz Medzinárodný súdny dvor.



Spojené štáty, Británia, Rusko i krajiny Južnej Ameriky vyzvali na deeskaláciu a mierové riešenie konfliktu. Tento rýchlo eskalujúci územný spor mala v piatok v programe rokovania aj Bezpečnostná rada OSN.