Prezidenti vyzývajú ľudí, aby vo voľbách do EP bránili demokraciu

Berlín 11. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spolu s hlavami štátov Rakúska a Talianska vyzval na obranu európskych hodnôt v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Na celom svete vidíme, že základné hodnoty pluralizmu, ľudských práv a právneho štátu - naše hodnoty - sú spochybňované, ak nie otvorene ohrozované. V stávke nie je nič menšie ako základy nášho demokratického poriadku," napísali Steinmeier, rakúsky prezident Alexander Van der Bellen a taliansky prezident Sergio Mattarella v hosťovskom článku pre sobotňajšie vydanie nemeckého denníka Der Tagesspiegel.



Politici ďalej píšu, že zjednotená Európa by bola bez demokracie nemysliteľná. "Účasťou vo voľbách bránime liberálne inštitúcie, právny štát, naše základné hodnoty a našu spoločnú slobodu," uviedli.



Hlasovanie je "jednoduchým, ale účinným prostriedkom na posilnenie a upevnenie tohto modelu", dodala trojica prezidentov, pričom zdôraznila, že demokracia by sa nemala nikdy považovať za samozrejmosť.



"Vieme, že slobodu a demokraciu treba brániť a upevňovať; že konfrontácia prílišných nacionalizmov vedie k vojne. História nás učí, že tam, kde chýba demokracia, sa dusí ľudskosť a politický rozum," uviedli vo svojom príspevku prezidenti.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať od 6. do 9. júna, pričom v Nemecku sa bude hlasovať 9. júna.



Volebná účasť v európskych voľbách je zvyčajne pomerne nízka. V predchádzajúcich voľbách v roku 2019 to bolo v celej EÚ 50,7 percenta. Najvyššiu volebnú účasť malo Belgicko (88,5 percenta), za ktorým nasledovalo Dánsko. V Nemecku odovzdalo svoj hlas 61,4 percenta oprávnených voličov, čo je výrazne vyšší podiel ako v predošlých voľbách.