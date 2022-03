Prezidentka Kosova požiadala Washington o pomoc pri vstupe do NATO

Priština 17. marca (TASR) - Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová požiadala amerického prezidenta Joea Bidena, aby pomohol jej krajine so vstupom do Severoatlantickej aliancie (NATO). Vo štvrtok o tom informuje TASR na základe správy od agentúry Reuters.



Osmaniová poslala list americkému prezidentovi ešte 10. marca a uviedla v ňom, že vstup Kosova do NATO je pre ňu hlavnou prioritou národnej bezpečnosti.



"Vyjadrujeme našu vieru a očakávania, že USA využijú svoj vplyv na aktívnu podporu a pokrok pri procese vstupu Kosova do NATO," uviedla Osmaniová v liste. Dodala, že Kosovo je v súčasnosti vystavené "úsiliu Ruska oslabiť Kosovo a destabilizovať celý západný Balkán".



Spojené štáty sú pre Kosovo hlavným politickým a ekonomickým spojencom od roku 2008, keď malý balkánsky štát vyhlásil svoju nezávislosť, uviedla agentúra Reuters.



Predstavitelia Aliancie sa zatiaľ k tejto veci nevyjadrili.



Kosovo sa v súčasnosti obáva zásahov Ruska, ktoré by mohlo zakročiť prostredníctvom svojho spojenca zo Srbska. Priština zaviedla po vzore Západu sankcie voči Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Žiadosť Kosova o členstvo v NATO je komplikovaná, štyri členské štáty – Rumunsko, Španielsko, Grécko a Slovensko – totiž stále neuznali jeho nezávislosť, napísala agentúra Reuters.