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Prezidentka Mexika: K hraniciam USA nesmerujú karavány migrantov
Sheinbaumovej vláda od septembra zasiahla s cieľom zastaviť niekoľko skupín prichádzajúcich na hranice s USA zo Strednej Ameriky.
Autor TASR
Mexiko 13. novembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v piatok vyhlásila, že k hraniciam Spojených štátov nesmerujú žiadne karavány migrantov. Jej americký náprotivok Donald Trump totiž pohrozil zvýšením ciel, ak Mexiko nezabráni ľuďom v ceste na sever. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Sheinbaumovej vláda od septembra zasiahla s cieľom zastaviť niekoľko skupín prichádzajúcich na hranice s USA zo Strednej Ameriky, no v posledných dňoch sa na cestu pokúsili vydať najmenej ďalšie dve.
„V súčasnosti nesmeruje k severnej hranici žiadna karavána,“ povedala mexická prezidentka na tlačovej konferencii. Miestnym úradom sa podľa jej slov podarilo odradiť od cesty skupinu ľudí, ktorá sa na ňu vydala minulý týždeň.
Trump vo štvrtok vyhlásil, že ak úrady nezabránia presunu migračných karaván, „clá na Mexiko budú OKAMŽITE ZDVOJNÁSOBENÉ“. Členovia jednej zo skupín s približne 1000 ľuďmi a druhej so zhruba stovkou osôb pre agentúru AFP uviedli, že dúfali, že minulotýždňová porážka republikánov vo voľbách do amerického Kongresu povedie k zmierneniu prísnych obmedzení na amerických hraniciach.
Demokrati po voľnách ovládli obe komory Kongresu a po prvý raz po viac ako troch desaťročiach získali aj post guvernéra Texasu, pripomína AFP.
Mexiko je najväčším obchodným partnerom Spojených štátov a obe krajiny v súčasnosti opätovne rokujú o podmienkach svojej dohody o voľnom obchode. Veľká časť tovaru, ktorý USA dovážajú z Mexika, nepodlieha clám. Na oceľ a hliník sa však vzťahujú clá vo výške od 25 do 50 percent.
Sheinbaumovej vláda od septembra zasiahla s cieľom zastaviť niekoľko skupín prichádzajúcich na hranice s USA zo Strednej Ameriky, no v posledných dňoch sa na cestu pokúsili vydať najmenej ďalšie dve.
„V súčasnosti nesmeruje k severnej hranici žiadna karavána,“ povedala mexická prezidentka na tlačovej konferencii. Miestnym úradom sa podľa jej slov podarilo odradiť od cesty skupinu ľudí, ktorá sa na ňu vydala minulý týždeň.
Trump vo štvrtok vyhlásil, že ak úrady nezabránia presunu migračných karaván, „clá na Mexiko budú OKAMŽITE ZDVOJNÁSOBENÉ“. Členovia jednej zo skupín s približne 1000 ľuďmi a druhej so zhruba stovkou osôb pre agentúru AFP uviedli, že dúfali, že minulotýždňová porážka republikánov vo voľbách do amerického Kongresu povedie k zmierneniu prísnych obmedzení na amerických hraniciach.
Demokrati po voľnách ovládli obe komory Kongresu a po prvý raz po viac ako troch desaťročiach získali aj post guvernéra Texasu, pripomína AFP.
Mexiko je najväčším obchodným partnerom Spojených štátov a obe krajiny v súčasnosti opätovne rokujú o podmienkach svojej dohody o voľnom obchode. Veľká časť tovaru, ktorý USA dovážajú z Mexika, nepodlieha clám. Na oceľ a hliník sa však vzťahujú clá vo výške od 25 do 50 percent.