Prezidentka: Mexiko nasadzuje desaťtisíc vojakov na hraniciach s USA

Mexiko 4. februára (TASR) - Mexiko v utorok začalo s nasadením 10.000 vojakov na hraniciach, ako to prisľúbilo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi výmenou za odloženie 25-percentného cla na dovoz mexického tovaru. Oznámila to v utorok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Prezidentka uviedla, že vyslanie vojakov už začalo, a to len deň po tom, čo sa s Trumpom dohodli, že Spojené štáty na mesiac pozastavia platnosť ciel na mexický tovar a Mexiko posilní svoju severnú hranicu s cieľom zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu drog - najmä fentanylu - z Mexika do USA.



Trump v sobotu oznámil zavedenie ciel na tovar od svojich troch najväčších obchodných partnerov - Kanady, Číny a Mexika, s platnosťou od utorka. Na tovar z Kanady a Číny zaviedol Trump 25-percentné clá a vo výške desať percent nad rámec doterajších ciel aj na dovoz z Číny.



Kanadský premiér Justin Trudeau vzápätí oznámil odvetné opatrenie v podobe 25-percentných ciel na tovar z USA. Mexická prezidentka tiež avizovala odvetné opatrenie a Peking podľa čínskeho ministerstva obchodu zase plánuje podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).



Trudeau však v pondelok po rozhovore s Trumpom oznámil, že USA odkladajú uvalenie ciel na dovoz z Kanady o najmenej 30 dní.



Mexická prezidenta v utorok povedala, že vojakov, ktorých posielajú na hranice, stiahli z častí Mexika, ktoré "nemajú taký bezpečnostný problém". Agentúra AFP informuje, že od roku 2006, keď Mexiko začalo boj proti drogovým kartelom, bolo v krajine zabitých viac ako 450.000 ľudí. Sheinbaumová zdôraznila, že nasadenie vojakov na hranice s USA "nenechá zvyšok krajiny bez zaistenia bezpečnosti".