Budapešť 20. decembra (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková podpísala zákon na ochranu národnej suverenity, ktorý parlament schválil 12. decembra. Agentúre MTI to v stredu oznámil komunikačný odbor kancelárie prezidenta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V zmysle uvedeného zákona vznikne Úrad na ochranu suverenity so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu.



Vo vyhlásení kancelárie sa uvádza, že hlava štátu dostala viacero podnetov k zákonu o ochrane národnej suverenity z domova aj zo zahraničia. "Správy prijaté zo zahraničia potvrdzujú správnosť cieľa určeného parlamentom, smerujúceho k nutnosti chrániť národnú identitu a suverenitu Maďarska," píše sa v dokumente, podľa ktorého prezidentka dostala aj mnohé kritické podnety.



"Je potrebné ujasniť, že pôsobnosť nového úradu treba interpretovať v súlade s ústavou. Úrad na ochranu suverenity bude plniť svoje poslanie v takom prípade, ak nebude svojou činnosťou zasahovať do slobody tlače alebo slobody prejavu," konštatuje sa v dokumente.



V preambule zákona sa píše, že suverenita Maďarska je čoraz viac vystavená nezákonným útokom. Už roky prebiehajú pokusy o získanie vplyvu, v rámci ktorých sa zahraničné organizácie a jednotlivci snažia v krajine presadiť svoje záujmy na úkor maďarských. Preambula ako príklad uvádza milióny dolárov poskytnutých ľavicovým stranám v predvolebnej kampani v roku 2022.



Návrh Orbánovej vlády na zriadenie Úradu na ochranu suverenity predstavuje veľké riziko pre ľudské práva, vyhlásila koncom novembra komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Maďarská prezidentka v prípade zákona o trvalo udržateľnom rozvoji niektorých prvkov kultúrneho dedičstva využila právo veta a zákon posunula na ústavný súd. "Koncepcia prevodu štátnych kaštieľov je síce prijateľná, ustanovenia zákona ale umožňujú prevod týchto objektov do súkromného vlastníctva bez toho, aby zákonodarca komplexne definoval pravidlá zaručujúce primeranú ochranu národného majetku," píše sa v zdôvodnení hlavy štátu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)