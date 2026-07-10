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Prezidentka Peru Fujimoriová chce obnoviť diplomatické styky s Mexikom
Peruánsku vládu Chávezová viedla iba dva týždne počas úradovania prezidenta Pedra Castilla, ktorý sa pokúsil rozpustiť parlament a vyhlásiť nové voľby.
Autor TASR
Lima 10. júla (TASR) - Novozvolená peruánska prezidentka Keiko Fujimoriová vo štvrtok vyhlásila, že má záujem obnoviť diplomatické styky s Mexikom, ktoré sú prerušené od novembra minulého roka. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
„Z mojej strany bude jednoznačná snaha obnoviť vzťahy medzi Peru a Mexikom,“ povedala Fujimoriová pri odchode z verejného podujatia v Lime. Podrobnosti o ďalšom postupe však neuviedla.
Peru prerušilo diplomatické styky s Mexikom po tom, čo mexická vláda udelila politický azyl bývalej peruánskej premiérke Betssy Chávezovej, vyšetrovanej pre jej údajnú účasť na pokuse o prevrat z roku 2022.
Peruánsku vládu Chávezová viedla iba dva týždne počas úradovania prezidenta Pedra Castilla, ktorý sa pokúsil rozpustiť parlament a vyhlásiť nové voľby. Po tomto neúspešnom pokuse o štátny prevrat bol zatknutý v decembri 2022, keď šiel s rodinou na mexické veľvyslanectvo požiadať o azyl. Mexiko udelilo azyl iba jeho manželke a deťom a Peru následne vyhostilo mexického veľvyslanca. Vlani v novembri exprezidenta odsúdili na viac ako 11 rokov väzenia.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v stredu uviedla, že so zvolenou peruánskou prezidentkou zatiaľ nehovorila. „Počkáme... Oni (Peru) prerušili diplomatické vzťahy. Prečo? Pretože sme povedali, že (bývalý) prezident Pedro Castillo je zadržiavaný nezákonne. Taký je náš názor,“ povedala Sheinbaumová.
„Z mojej strany bude jednoznačná snaha obnoviť vzťahy medzi Peru a Mexikom,“ povedala Fujimoriová pri odchode z verejného podujatia v Lime. Podrobnosti o ďalšom postupe však neuviedla.
Peru prerušilo diplomatické styky s Mexikom po tom, čo mexická vláda udelila politický azyl bývalej peruánskej premiérke Betssy Chávezovej, vyšetrovanej pre jej údajnú účasť na pokuse o prevrat z roku 2022.
Peruánsku vládu Chávezová viedla iba dva týždne počas úradovania prezidenta Pedra Castilla, ktorý sa pokúsil rozpustiť parlament a vyhlásiť nové voľby. Po tomto neúspešnom pokuse o štátny prevrat bol zatknutý v decembri 2022, keď šiel s rodinou na mexické veľvyslanectvo požiadať o azyl. Mexiko udelilo azyl iba jeho manželke a deťom a Peru následne vyhostilo mexického veľvyslanca. Vlani v novembri exprezidenta odsúdili na viac ako 11 rokov väzenia.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v stredu uviedla, že so zvolenou peruánskou prezidentkou zatiaľ nehovorila. „Počkáme... Oni (Peru) prerušili diplomatické vzťahy. Prečo? Pretože sme povedali, že (bývalý) prezident Pedro Castillo je zadržiavaný nezákonne. Taký je náš názor,“ povedala Sheinbaumová.