Bolívijská prezidentka schválila konanie volieb aj počas pandémie

La Paz 22. júna (TASR) - Dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová podpísala v nedeľu návrh zákona o konaní parlamentných a prezidentských volieb 6. septembra. Čelila totiž kritike za to, že bola neochotná podporiť konanie volieb v čase koronavírusovej pandémie. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Návrh zákona o konaní volieb 6. septembra schválili minulý týždeň obe komory bolívijského parlamentu aj napriek tomu, že sa Áňezovej strana zdržala hlasovania.



Prezidentka odolávala nátlaku bývalého prezidenta Eva Moralesa a jeho podporovateľov, ktorí požadovali podpísanie návrhu zákona, aby sa voľby konali v septembri. Prezidentka však tvrdila, že septembrové voľby sa budú prekrývať s vrcholom krivky šírenia pandémie, čo ohrozí zdravie občanov.



"Krajina trpí, no mnoho politikov a vedúcich predstaviteľov štátneho aparátu žiada, aby sa voľby konali čo najskôr," povedala.



Bolívijčania si nového prezidenta a parlament mali pôvodne voliť 3. mája. Predchádzajúci prezident Evo Morales bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra 2019 sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe. To mu síce bolívijská ústava neumožňovala, ale ústavný súd mu v roku 2017 udelil výnimku.



Po prezidentských voľbách vypukli v krajine násilné protesty ktoré si vyžiadali desiatky obetí na životoch.



Morales 10. novembra 2019 po troch týždňoch demonštrácií odstúpil. Jeanine Áňezová sa 12. novembra ako vtedajšia podpredsedníčka Senátu vyhlásila za dočasnú prezidentku republiky.



Bolívia doteraz zaznamenala 23.512 prípadov ochorenia COVID-19, pričom v sobotu úrady prvýkrát ohlásili za deň viac ako 1000 infikovaných. Podľa ministerstva zdravotníctva by mal vrchol epidémie v Bolívii nastať v polovici septembra.