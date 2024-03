Prezidentka položila v Prahe veniec obetiam streľby

Praha 18. marca (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok neformálne navštívila Prahu. Položením venca si uctila obete decembrovej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK), pri ktorej zahynulo 14 ľudí a tiež strelec. Pri pamätníku Jana Palacha vo vystúpení pre médiá uviedla, že rozumie rozhodnutiu českej vlády zrušiť plánované spoločné zasadnutie so slovenskou vládou v dôsledku odlišných postojov ku konfliktu na Ukrajine, informuje TASR.



"Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, existujú dôležité, dokonca hodnotové rozdiely. To je to, čo (český) premiér (Petr) Fiala komunikoval. Musím povedať, že jeho argumentácii rozumiem. Niektoré vyjadrenia predstaviteľov vlády SR považujem za nešťastné," citoval Čaputovú spravodajský sever iDNES.cz.



V súvislosti s tragickou streľbou na Univerzite Karlovej vyzvala neskôr na Facebooku na rešpekt namiesto nenávisti. "Ako to medzi blízkymi býva, túto bolesť sme prežívali spolu s Čechmi, tak ako s nimi prežívame aj ich radosti. Veľmi si želám, pre oba naše národy, aby sa nám nenávisť darilo nahrádzať rešpektom. Lebo nenávisť je vždy nasledovaná tragédiami," napísala na sociálnej sieti.



Slovenská prezidentka prišla do Prahy na pozvanie Knižnice Václava Hlava. V českej metropole má v pondelok na programe aj stretnutia s premiérom Fialom a prezidentom Petrom Pavlom, s ktorým spoločne navštívi premiéru filmu Tady Havel, slyšíte mě? o bývalom prezidentovi a jednej z hlavných postáv Nežnej revolúcie v roku 1989.



Do Česka naposledy zavítala v decembri, keď sa zúčastnila na poslednej rozlúčke so zosnulým kniežaťom a politikom Karlom Schwarzenbergom. V novembri bola v Prahe na summite prezidentov Vyšehradskej štvorky.