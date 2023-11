Prezidentka Taiwanu: Čína teraz neplánuje inváziu, má dosť problémov

New York 29. novembra (TASR) - Čína v súčasnosti pravdepodobne neplánuje veľkú inváziu na Taiwan, pretože rieši vlastné ekonomické a politické problémy. V stredu to uviedla taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen na summite v New Yorku, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Myslím si, že čínski lídri čelia v súčasnosti mnohým výzvam vnútri krajiny... Pravdepodobne teraz nemajú čas zvažovať veľkú inváziu na Taiwan," uviedla Cchaj. Medzinárodné spoločenstvo dalo podľa nej Číne zároveň dostatočne najavo, že vojna neprichádza do úvahy.



Upozornila, že Peking sa snaží ovplyvniť januárové prezidentské voľby na Taiwane, na čo využíva napríklad vojenské hrozby a ekonomický nátlak. Cchaj už v týchto voľbách nekandiduje, pretože už dosiahla limit dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období.



Pevninská Čína považuje Taiwan (jeho oficiálny názov je Čínska republika) za súčasť svojho územia napriek tomu, že má od roku 1949 nezávislú vládu.



Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom úplnú administratívnu moc, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily. Čínsky prezident Si Ťin-pching na novembrovom stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bideon povedal, že zjednotenie Taiwanu s Čínou sa "nedá zastaviť". Spojené štáty však poskytujú Taiwanu zbrane na obranu, čo je jedným z dôvodov zhoršenia vzťahov s Pekingom.



Situácia sa vyostrila po návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na ostrove v auguste 2022.