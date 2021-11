Šéfom Interpolu bude kandidát obviňovaný z porušovania ľudských práv

Istanbul 25. novembra (TASR) - Novým prezidentom Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol) bude nasledujúce štyri roky generálmajor Ahmad Násir Raísí zo Spojených arabských emirátov (SAE), ktorý čelí obvineniam z mučenia. Interpol o tom rozhodol vo štvrtok na svojom výročnom valnom zhromaždení v Istanbule, informovala agentúra AFP.



Raísí, ktorý v súčasnosti pôsobí na poste generálneho inšpektora ministerstva vnútra SAE, bude mať na tejto pozícii prevažne reprezentatívnu úlohu, pričom každodenné fungovanie Interpolu má na starosti generálny tajomník organizácie Jürgen Stock, ktorého v roku 2019 zvolili do tejto funkcie na druhé päťročné obdobie.



Obvineniam z mučenia čelí Raísí vo Francúzsku a tiež v Turecku, ktoré hostí tohtotýždňové valné zhromaždenie Interpolu. Raísího vymenovanie do funkcie prišlo po správach o štedrom financovaní tejto medzinárodnej policajnej organizácie so sídlom vo francúzskom Lyone zo strany SAE i po obvineniach, že Abú Zabí zneužilo systém tzv. červených obežníkov – teda zatýkacích rozkazov Interpolu vydaných na hľadané osoby – na prenasledovanie disidentov.



Europoslanci adresovali 11. novembra predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej list, v ktorom ju varovali pred nepriaznivými dôsledkami prípadného zvolenia Raísího na Interpol.



Vlani v októbri 19 mimovládnych organizácií vrátane Human Rights Watch (HRW) vyjadrilo obavy pred možným zvolením Raísího za prezidenta Interpolu. Označili ho za "súčasť bezpečnostného aparátu, ktorý sa naďalej systematicky zameriava na svojich kritikov".



Raísího protikandidátkou bola plukovníčka českej polície a súčasná viceprezidentka európskej časti Interpolu Šárka Havránková. Tá svoju kandidatúru oznámila až koncom leta.