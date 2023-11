Prezidentom Madagaskaru bude ďalších päť rokov Andry Rajeolina

Antananarivo 25. novembra (TASR) — Napriek bojkotu opozície sa prezidentom Madagaskaru na ďalších päť rokov stala úradujúca hlava štátu Andry Rajoelina. So ziskom takmer 59 percent hlasov zvíťazil už v prvom kole volieb, ktoré sa konali 16. novembra, oznámila podľa agentúr DPA a AFP v sobotu volebná komisia.



Desať z dvanástich opozičných kandidátov vyzvalo svojich priaznivcov, aby voľby bojkotovali. Niektorí z nich však aj tak dostali hlasy, pretože boli uvedení na už vytlačených hlasovacích lístkoch.



Volebná účasť dosiahla 46 percent, čo je menej ako v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2018.



"Občania Madagaskaru si zvolili cestu kontinuity a stability," povedal 49-ročný Rajoelina po oznámení výsledkov.



Rajoelina (49) bol od decembra 2007 do februára 2009 starostom hlavného mesta Antananarivo. Po prevrate z marca 2009, pri ktorom bol zosadený vtedajší prezident Marc Ravalomanana, sa s podporou armády vyhlásil za dočasnú hlavu štátu. Po zmene ústavy v novembri 2010 oznámil, že zostane v tejto funkcii až do slobodných prezidentských volieb.



Voľby, pôvodne plánované na jar 2011, boli niekoľkokrát odložené a konali sa až v druhej polovici roka 2013, no Rajoelina v nich nekandidoval. Ako kandidát sa zaregistroval až v ďalších prezidentských voľbách konaných v roku 2018, ktorých druhé kolo vyhral. Jeho protikandidát, ktorým bol Marc Ravalomanana, však hlasovanie označil za masívny podvod.



Rajoelina je vlastníkom televíznej a rozhlasovej stanice VIVA. Opozícia ho obviňuje z korupcie, chamtivosti a zatvárania očí pred drancovaním prírodných zdrojov krajiny vrátane vzácnych palisandrových lesov.



Pred voľbami organizovala opozícia protestné pochody, niektoré z nich násilne rozohnala polícia. Organizácia Spojených národov, Európska únia i Spojené štáty vyjadrili znepokojenie zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv na Madagaskare.



Výsledky volieb ešte musí potvrdiť ústavný súd. Do deviatich dní je možné proti nim podať odvolanie. Opozícia zatiaľ neuviedla, či tak urobí.