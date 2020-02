Prezidentom Toga zostáva Gnassingbé

Lomé 24. februára (TASR) - Prezidentské voľby v africkom štáte Togo vyhral doterajší prezident Faure Gnassingbé. Podľa predbežných výsledkov, ktoré v noci na pondelok zverejnila nezávislá volebná komisia, Gnassingbé získal podporu 72 percent voličov.



Agentúra AP poznamenala, že Gnassingbého rodina je v Togu pri moci od roku 1967 a on sám získal vo voľbách, ktoré sa konali minulú sobotu, v poradí už štvrtý mandát na výkon funkcie prezidenta. Volebná komisia v noci na pondelok podľa AP uviedla, že výsledky sčítania hlasov odovzdá ústavnému súdu, ktorý následne vyhlási konečné oficiálne výsledky prezidentských volieb.



Podľa doteraz známych výsledkov opozičný kandidát Agbéyomé Kodjo skončil na druhom mieste s 18 percentami hlasov, pričom kandidát vplyvného opozičného Národného združenia za zmeny (ANC) Jean-Pierre Fabre získal prekvapujúco len štyri percentá hlasov a skončil tretí.



Podľa webovej stránky denníka Le Monde, Kodjo zverejnené výsledky hlasovania odmietol a niekoľko hodín po uzavretí volebných miestností sa vyhlásil za "demokraticky zvoleného prezidenta", pričom tvrdil, že v sobotňajšom prvom kole prezidentských volieb získal "od 57 do 61 percent" hlasov. Vo svojom vyhlásení sa Kodjo zaviazal, že v najbližších dňoch vytvorí vládu za účasti relevantných politických subjektov a Gnassingbého vyzval na hladké odovzdanie moci.



Fabre svoj neúspech vo voľbách uznal. Mnohí voliči Fabremu, odvekému odporcovi klanu Gnassingbéovcov, po voľbách vyčítali, že nedokázal využiť masové demonštrácie z rokov 2017 a 2018, keď tisíce ľudí v uliciach togských miest žiadali demisiu "Faureho".



Samotné hlasovanie malo v sobotu pokojný priebeh, ale zástupcovia tretieho sektora poukázali na prípady porušovania volebného zákona i pokusy o podvody pri sčítavaní hlasov. Upozornili tiež, že viacerí volební pozorovatelia nahlásili, že im členovia volebných komisií neumožnili vstup do volebných miestností. Opozícia tiež uviedla, že v hlavnom meste i ďalších lokalitách bolo obmedzené pripojenie na internet.



Krátko pred sobotným hlasovaním togské úrady odobrali akreditácie viacerým volebným pozorovateľom vyslaným na voľby cirkvami či tretím sektorom.



Svoje právo voliť využilo v sobotňajších prezidentských voľbách 76,63 percenta voličov, vyplýva z vyhlásenia volebnej komisie. O úrad togského prezidenta vo voľbách bojovalo sedem kandidátov.