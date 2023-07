Prezidentovho syna zadržali v Kolumbii pre podozrenia z prania peňazí

Bogota 29. júla (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu uviedol, že jeho syna Nicolása zadržali pre podozrenia z prania špinavých peňazí a nezákonného obohacovania sa v súvislosti so škandálom spojeným s Petrovou predvolebnou kampaňou. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Prezident na sociálnej sieti tiež napísal, že polícia zadržala aj synovu bývalú manželku Daysuris Vásquezovú. Uviedol, že prokuratúru uistil, že nebude zasahovať do vyšetrovania.



V marci Vásquezová tvrdila, že Nicolás Petro dostal v roku 2022 na prezidentskú kampaň svojho otca veľké množstvo peňazí od obchodníkov s drogami a pašerákov, no namiesto toho ich použil na luxusný život v meste Barranquilla.



Vásquezová tiež povedala, že prezident o tom nevedel a peniaze, ktoré jej bývalý manžel vyzbieral v mene kampane svojho otca, boli uložené v trezore v ich dome v Barranquille. Nicolás Petro poprel tvrdenia svojej exmanželky a označil ich za nepodložené.



Zadržanie prezidentovho syna a jeho bývalej manželky v súvislosti s vyšetrovaním prania špinavých peňazí potvrdila aj prokuratúra v Bogote.



Od vypuknutia škandálu prezident Petro popieral, že by mu obchodníci s drogami poskytli na kampaň peniaze. Sám požiadal, aby jeho syna úrady vyšetrili.