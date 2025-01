Prezidentovi Junovi napriek suspendovaniu a vyšetrovaniu zvýšia plat

Soul 13. januára (TASR) - Suspendovanému juhokórejskému prezidentovu Jun Sok-jolovi zvýšia plat, a to aj napriek impeachmentu a vyšetrovaniu jeho neúspešného vyhlásenia stanného práva. Vyplýva to z dokumentu ministerstva pre personálny manažment, ktorý v pondelok získala agentúra AFP, píše TASR.



Jun prekvapujúco vyhlásil stanné právo 3. decembra, keď sa v parlamente konala rozprava o budúcoročnom rozpočte. Opozíciou ovládaný parlament však využil svoje právo veta, ktoré musel Jun rešpektovať a po niekoľkých hodinách stanné právo zrušil.



Poslanci následne 14. decembra odhlasovali začatie impeachmentu, o ktorom rozhodne ústavný súd. Junovi bol medzitým pozastavený výkon funkcie a pred viac ako týždňom sa ho vyšetrovatelia pokúsili zatknúť, v čom im však zabránila prezidentova ochranka. Vyšetrovatelia sa podľa AFP pripravujú na ďalší pokus o zatknutie.



Napriek týmto okolnostiam sa Junov plat zvýši na 262,6 milióna wonov (viac než 174.900 eur), čo predstavuje trojpercentný nárast v porovnaní s predošlým rokom.



Jun je v súčasnosti suspendovaný a o jeho odvolaní začne ústavný súd pojednávať v utorok. Do 4. februára sú naplánované celkovo štyri zasadnutia. Následne plénum ústavného súdu rozhodne o tom, či Juna z funkcie odvolá. Jun tak až do rozhodnutia môže poberať prezidentský plat a bezpečnostné benefity, píše AFP.



Plat zvýšia o tri percentná aj Junovmu nástupcovi a v súčasnosti už tiež odvolanému dočasnému prezidentovi Han Tok-suovi.



Správy o zvýšení platu pre Juna vyvolali kritiku zo strany Juhokórejčanov, ktorým sa nepáči, že Jun poberá plat napriek tomu, že má pozastavený výkon funkcie, informuje BBC. Niektorí na sociálnych médiách tiež poznamenali, že minimálna mzda sa v krajine zvýši o 1,7 percenta, zatiaľ čo Junov plat až o tri percentá.



Vyhlásenie stanného práva uvrhlo Južnú Kóreu do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia. Od jeho vyhlásenia sa v Soule takmer denne konajú protesty prívržencov a odporcov Juna.