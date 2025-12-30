Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezidentská rada v Jemene vyhlásila výnimočný stav

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Saudskou Arábiou vedená koalícia zaútočila v noci na utorok na prístav Mukallá, kam cez víkend dorazili dve lode zo SAE s nákladom zbraní a bojových vozidiel.

Autor TASR
Rijád 30. decembra (TASR) — Z dôvodu postupu separatistov vyhlásila v utorok Prezidentská rada, výkonný orgán medzinárodne uznanej jemenskej vlády, v krajine výnimočný stav, ktorý potrvá 90 dní a zahŕňa 72-hodinové uzatvorenie vzdušného priestoru, ako aj námorných a pozemných hraníc. Rada tiež zrušila bezpečnostnú dohodu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Sily separatistickej Južnej prechodnej rady (STC), ktorá je oficiálne súčasťou medzinárodne uznanej jemenskej vlády, podporované SAE začiatkom decembra spustili v južnom Jemene ofenzívu. V rámci nej sa im podarilo prevziať kontrolu nad rozsiahlymi časťami provincie Hadramaut bohatej na ropu a časťou susednej provincie Mahra. Vytlačili odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily, ktoré v minulosti podporovala Saudská Arábia.

Predseda Prezidentskej rady Rašád Alímí v televíznom príhovore vyzval SCT, aby vrátila obsadené územia pod kontrolu síl podporovaných Saudskou Arábiou, a označil postup separatistov za „neprijateľnú vzburu“.

Saudská Arábia v utorok prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí označila podporu ofenzívy separatistov zo strany SAE za hrozbu pre svoju bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť a stabilitu Jemenskej republiky. Kroky, ktoré podnikli SAE, považuje Rijád za „veľmi nebezpečné“.

Saudská Arábia tiež vyzvala SAE, aby do 24 hodín stiahli svoje sily z Jemenu a neposkytovali vojenskú ani finančnú podporu skupinám v Jemene.

Saudskou Arábiou vedená koalícia zaútočila v noci na utorok na prístav Mukallá, kam cez víkend dorazili dve lode zo SAE s nákladom zbraní a bojových vozidiel.

STC už desaťročia bojuje za nezávislý štát v južnom Jemene, podobný tomu, ktorý existoval od roku 1967 až do zjednotenia Jemenu v roku 1990. STC vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty.

Jemen je už viac ako desaťročie fakticky rozdelený na sever ovládaný proiránskymi húsíami a juh, ktorý je pod kontrolou roztrieštenej koalície. Územné zisky STC vyvolali obavy z obnovenia bojov vo vládnom tábore a možného odtrhnutia juhu.
