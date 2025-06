Prezidentské voľby podľa odhadov vyhral Nawrocki

Varšava 2. júna (TASR) - Kandidát podporovaný opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Karol Nawrocki sa podľa spresnených odhadov stal v noci na pondelok so ziskom 51 percent hlasov víťazom druhého kola prezidentských volieb v Poľsku. Druhý skončil varšavský primátor Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej koalície so 49 percentami. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje na základe late pollu agentúry Ipsos, zverejneného v televízii TVN24 po sčítaní 90 percent okrskov.



Štatistická chyba v tomto prieskume je podľa agentúry Ipsos 0,5 percentuálneho bodu pre každého kandidáta. Podľa prieskumu volilo Nawrockého až 88 percent voličov Slawomira Mentzena, ktorý skončil v prvom kole tretí s takmer 15 percentami. Karol Nawrocki podľa výsledkov prieskumu exit poll vyhral tiež medzi mladými voličmi do 29 rokov, a to so ziskom takmer 52 percent.



Trzaskowski podľa prieskumu vyhral v mestách nad 500.000 obyvateľov s takmer 68 percentami a Nawrocki na vidieku, kde ho volilo vyše 63 percent voličov.



Oficiálne výsledky má dopoludnia zverejniť ústredná volebná komisia po spočítaní všetkých hlasov.







