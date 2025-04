Prezidentské voľby sa v Južnej Kórei budú konať 3. júna

Soul 8. apríla (TASR) — Prezidentské voľby, v ktorých sa rozhodne o nástupcovi odvolanej hlavy štátu Jun Sok-jolovi, sa v Južnej Kórei uskutočnia 3. júna. Rozhodla o tom vláda na svojom utorňajšom zasadnutí, oznámil premiér Han Tok-su, ktorý je zároveň úradujúcou hlavou štátu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Jonhap.



Podľa premiéra je treba zabezpečiť hladký priebeh volieb a poskytnúť politickým stranám dostatočný čas na prípravu, vláda sa preto rozhodla stanoviť 3. jún ako termín pre voľby 21. prezidenta krajiny. Tento deň bude zároveň jednorazovým dňom pracovného pokoja.



Premiér vyzval ministerstvá a volebnú komisiu, aby sa „dôkladne pripravili na zabezpečenie volieb, ktoré budú spravodlivejšie a transparentnejšie než kedykoľvek predtým a ktoré si môžu získať dôveru ľudí“.



Prezidentské voľby sa musia konať do 60 dní po tom, čo ústavný súd 4. apríla potvrdil odvolanie Jun Sok-jola z funkcie za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva.



Volebná komisia začala s registráciou kandidátov krátko po tom, ako ústavný súd Juna z funkcie odvolal. Kandidáti sa budú musieť zaregistrovať do 11. mája a predvolebná kampaň sa oficiálne začne nasledujúci deň.



Novozvolený prezident bude na rozdiel od bežnej praxe, keď po voľbách nasleduje dvojmesačné prechodné obdobie, tentoraz inaugurovaný hneď nasledujúci deň.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament; následne mu pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval proces jeho odvolania. Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) 15. januára hlavu štátu zatkol v jej rezidencii v Soule za vzburu proti ústavnému poriadku. Okresný súd v Soule 19. januára rozhodol o vzatí prezidenta, ktorú bol vo funkcii necelé tri roky, do väzby.