Prezidentské voľby v Česku sa skončili, komisie začali sčítavať hlasy

Praha 28. januára (TASR) - Volebné miestnosti v Česku sa zatvorili úderom 14.00 h a jednotlivé komisie začali so sčítaním hlasov. To, či sa budúcim českým prezidentom stane Petr Pavel alebo Andrej Babiš, by podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) malo byť známe popoludní.



Podľa volebných komisií sa počas hlasovania v druhom kole neobjavili žiadne väčšie komplikácie. Český štatistický úrad uviedol, že počítanie hlasov v prezidentských voľbách je najjednoduchšie. Napriek tomu v prvom kole pochybilo sedem komisií, čo podľa ČSÚ predstavuje 0,047 percentnú chybovosť. Väčšinou nesedí počet vydaných a odovzdaných obálok.



Komisie odhadujú vysokú volebnú účasť. V niektorých pražských okrskoch sa okolo poludnia blížila k 75 percentám. V obci Průhonice, kde býva kandidát Andrej Babiš, odhadla volebná komisia rovnakú účasť ako v prvom kole. Vtedy presiahla 78 percent. V bydlisku Petra Pavla, v obci Černouček, už prišlo voliť viac než 82 percent ľudí. Výsledky by mali byť známe ešte skôr ako po ukončení prvého kola pred dvoma týždňami.



Novou hlavou štátu sa v Česku stane buď vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel, ktorý bol náčelníkom generálneho štábu Armády ČR a tiež predsedom Vojenského výboru NATO alebo expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Prieskumy verejnej mienky pred druhým kolom volieb favorizovali Pavla.