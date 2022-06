Prezidentské voľby v Česku sa uskutočnia 13. a 14. januára 2023

Praha 27. júna (TASR) - Voľby, z ktorých vzíde nový český prezident, sa uskutočnia 13. a 14. januára 2023. Ak žiadny kandidát nezíska viac ako 50 percent odovzdaných hlasov, druhé kolo sa bude konať 27. a 28. januára.



Oznámil to v pondelok predseda Senátu Miloš Vystrčil, ktorého cituje spravodajský webový portál iDNES.cz.



Vyhlásením termínov sa zároveň začína aj predvolebná kampaň, a to oficiálne 1. júla. Vystrčil zdôvodnil svoje rozhodnutie vyhlásiť voľby v pomerne veľkom predstihu potrebou zabezpečiť férovosť procesu. Podľa šéfa Senátu už mnoho kandidátov - oficiálnych aj iba potenciálnych - už kampaň fakticky vykonáva.



"Aktivity rôznych typov politikov, ktoré nesú znaky volebnej kampane, postupne narastajú," podotkol Vystrčil. Podľa neho jedinou možnosťou, ako urobiť všetko pre to, aby boli voľby maximálne férové, je vyhlásiť ich termín čo najskôr.



"Predvolebná kampaň sa začína dňom vyhlásenia volieb prezidenta," pokračoval Vystrčil s tým, že v zbierke zákonov to vyjde 1. júla. Od tohto dátumu sa budú politikom započítavať náklady na predvolebnú kampaň.



Pred prvým kolom môžu kandidáti podľa zákona minúť maximálne 40 miliónov korún (1,6 milióna eur). Podmienkou účasti na voľbách sú podpisy minimálne 20 poslancov, desiatich senátorov alebo 50.000 občanov. Kandidát musí mať v deň volieb najmenej 40 rokov.



Súčasnej hlave štátu, Milošovi Zemanovi sa druhý päťročný mandát skončí 8. marca 2023 a znovu kandidovať nemôže. Záujem o prezidentské kreslo zatiaľ prejavili dve desiatky adeptov.



Favoritmi sú podľa prieskumov expremiér Andrej Babiš a niekdajší vysoký armádny predstaviteľ Petr Pavel. Ani jeden z nich ale kandidatúru ešte oficiálne neoznámil. Svojho kandidáta zatiaľ nepredstavili ani strany vládnej koalície.