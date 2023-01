Prezidentské voľby v Čiernej Hore budú 19. marca

Podgorica 17. januára (TASR) - V Čiernej Hore sa budú 19. marca konať prezidentské voľby. Termín stanovila v pondelok predsedníčka tamojšieho parlamentu Danijela Djurovičová. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



Ak v prvom kole nezíska žiaden z prezidentských kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo sa bude konať 2. apríla.



O druhé päťročné funkčné obdobie v úrade by sa mohol uchádzať súčasný prozápadne orientovaný prezident Milo Djukanovič, ktorý však dosiaľ takýto zámer jednoznačne nevyjadril. Známe momentálne nie je ani to, či miestne prosrbsky orientované strany postavia do volieb spoločného kandidáta.



Djukanovič dominuje na politickej scéne Čiernej Hory - v rôznych funkciách - už tri desaťročia. Túto malú balkánsku krajinu doviedol v roku 2006 k získaniu nezávislosti (od Srbska), v roku 2012 k prístupovým rokovaniam s EÚ a v roku 2017 k získaniu členstva v NATO. Kritici ho však obviňujú z korupcie a volebných podvodov.



Djukanovič je lídrom Demokratickej strany socialistov (DPS), ktorá bola pri moci celé desaťročia, vo voľbách v roku 2020 ju však tesne porazila koalícia dovtedy opozičných strán. Aj samotný Djukanovič tak prišiel o väčšinu politickej moci, keďže prezidentská funkcia má v Čiernej Hore prevažne reprezentatívny charakter.



DPS sa po zmienených voľbách ocitla v opozícii, zatiaľ čo vládu vytvorili prevažne pro-srbsky orientované strany, ktoré krajinu uvrhli do ťažkej politickej krízy, píše DPA. Kabinet premiéra Dritana Abazoviča vládne od augusta, keď mu parlament vyslovil nedôveru, už len ako úradnícka vláda.