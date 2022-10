Prezidentské voľby v ČR by vyhral Petr Pavel, Babiš oproti júlu stráca

Praha 18. októbra (TASR) - Prvé kolo českých prezidentských volieb by vyhral generál Petr Pavel; získal by 27,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý v utorok zverejnil spravodajský portál iDNES.cz.



Do druhého kola by spoločne s ním postúpil aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš, ktorý by dosiahol 23,3 percenta hlasov. Ide už o druhý volebný model, ktorý prisudzuje víťazstvo Pavlovi.



Pavel oproti júlu zaznamenal nárast preferencií, a to zhruba o štyri percentuálne body. Starší prieskum mu prisudzoval 23,8 percenta hlasov.



Naopak, u Babiša nastal výrazný pokles. V predchádzajúcom vyhodnotení by ho volilo 31,7 percenta respondentov, čo je o 8,4 percentuálnych bodov viac ako teraz.



Na treťom mieste by sa podľa predmetného volebného modelu umiestnila ekonómka a bývalá rektorka brnianskej Mendelovej univerzity Danuše Nerudová. Volilo by ju 16,9 percenta ľudí, čo je o 6,1 percentuálneho bodu viac ako v júli.



Rozdiely medzi oboma súčasnými favoritmi prezidentských volieb sa stierajú pri pohľade na tzv. verných voličov. "Petr Pavel aj Andrej Babiš majú podobne silné voličské jadro, ale Pavel dosahuje výrazne vyšší potenciál," uviedla agentúra Ipsos.



Čo sa týka rozhodnutých voličov, obaja majú preferencie zhruba 18 percent. Naopak, pri pohľade na volebný potenciál má Pavel výrazný náskok. Aspoň 39,3 percenta ľudí totiž zvažuje, že ho bude voliť, zatiaľ čo Babiša len 28,7 percenta voličov.