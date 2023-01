Prezidentské voľby v ČR vyhráva Pavel, sčítaných je vyše 60 percent

Praha 28. januára (TASR) - V druhom kole prezidentských volieb v Českej republike vyhráva po sčítaní vyše 60 percent hlasov armádny generál vo výslužbe Petr Pavel so ziskom 55,45 percenta hlasov. Druhý kandidát Andrej Babiš, expremiér ČR, zatiaľ získal 44,54 percent hlasov. TASR o tom informuje na základe dát Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Volebná účasť sa pohybuje zatiaľ na úrovni takmer 70 percent.



Pavel dorazil do svojho volebného štábu dorazil krátko pred 14.00 h. K výsledkom volieb sa má vyjadriť na tlačovej konferencii o 15.30 h.



Protikandidát Andrej Babiš do svojho volebného štábu zatiaľ nedorazil. Jeho príchod sa očakáva po sčítaní hlasov.



Nový prezident bude v poradí druhým, ktorého si občania ČR zvolili v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament. V oboch priamych voľbách zvíťazil Miloš Zeman.