Voľby v Konžskej demokratickej republike pokračujú, opozícia má obavy

Kinshasa 21. decembra (TASR) - Voľby v Konžskej demokratickej republike (KDR) vo štvrtok pokračujú v tých okrskoch, kde sa v stredu pre organizačný chaos neuskutočnili vôbec alebo s obmedzeniami. Päť opozičných kandidátov vo voľbách prezidenta KDR však toto predĺženie hlasovania odmietlo s tým, že je nezákonné.



Spoločné vyhlásenie týchto kandidátov - vrátane prominentných osobností Martina Fayulua a Denisa Mukwegeho (laureáta Nobelovej ceny za mier za rok 2018) - obsahuje výzvu na nové voľby, pretože sa obávajú, že logistické problémy by mohli spochybniť dôveryhodnosť výsledkov hlasovania, informovala TV stanice France 24.



Paralelne s prezidentskými voľbami voliči rozhodujú aj o zložení 500-členného celoštátneho parlamentu a 26 provinčných parlamentov, a po prvýkrát na základe novej ústavy zvolia poslancov približne 300 obecných zastupiteľstiev. O rôzne pozície sa uchádza viac ako 100.000 kandidátov.



France 24 pripomenula, že usporiadanie volieb v krajine s rozlohou zhruba ako kontinentálna západná Európa s veľmi malým počtom ciest predstavuje veľkú logistickú výzvu.



Už dlho preto existovali obavy, že prípravy na hlasovanie nie sú dostatočné, ale volebné orgány sa ich snažili bagatelizovať.



Agentúra AP informovala, že ústredná volebná komisia v KDR v stredu priznala, že tesne pred voľbami došlo k meškaniam pri rozvoze niektorých materiálov a hlasovacích zariadení. Z tohto dôvodu sa mnohé volebné miestnosti otvorili neskôr, iné sa neotvorili vôbec.



Nie je jasné, koľko volebných miestností nebolo funkčných, doplnila AP. Šéf volebnej komisie Denis Kadima v stredu večer novinárom povedal, že "nie menej ako 70 percent" voličov mohlo voliť. Zdôraznil však, že ide o odhad.



Volebné miestnosti, ktoré sa v stredu neotvorili, umožnia ľuďom odovzdať hlasy vo štvrtok medzi 06.00 a 17.00 h, uvádza sa vo vyhlásení komisie.



Volebné miestnosti, ktoré ukončili hlasovanie, začali sčítavať výsledky v stredu neskoro večer.



Víťazom prezidentských volieb sa stane ten z kandidátov, ktorý získa v prvom kole najviac hlasov. Výsledok volieb by mal byť oznámený najneskôr 31. decembra. Nový prezident by mal zložiť prísahu 20. januára 2024.



Očakávalo sa, že nového prezidenta KDR bude voliť približne 44 miliónov ľudí, čo je takmer polovica obyvateľstva. Mnohí z nich, vrátane niekoľkých miliónov ľudí vysídlených v dôsledku konfliktu na východe tejto rozľahlej krajiny, však mali problém dostať sa do volebnej miestnosti. Okrem toho boje zabránili asi 1,5 miliónu ľudí zaregistrovať sa na hlasovanie.



Agentúra AP vo svojej správe konštatuje, že vo voľbách je v hre budúcnosť jednej z najväčších afrických krajín, ktorej nerastné zdroje sú pre svetové hospodárstvo čoraz dôležitejšie.



Prezident Félix Tshisekedi, ktorý sa uchádza o svoje druhé a posledné päťročné funkčné obdobie, väčšinu svojho prezidentského mandátu venoval snahám získať si legitimitu po sporných voľbách v roku 2018. Napriek tomu je favoritom volieb, lebo jeho znovuzvoleniu "nahráva" roztriešenosť opozície, konštatovala AP.