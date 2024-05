Prezidentské voľby v Litve vyhrá zrejme Nauséda

Vilnius 26. mája (TASR) - Víťazom prezidentských volieb v Litve sa zrejme stane doterajší prezident Gitanas Nauséda, ktorý podľa predbežných neoficiálnych výsledkov dostal hlasy od 81,7 percenta voličov.



S odvolaním sa na čiastkové výsledky zverejnené volebnou komisiou po sčítaní asi 30 percent odovzdaných hlasov o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters, citovaná agentúrou TASR.



Nauséda vyhral aj prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konalo 12. mája - získal 44 percent hlasov, kým jeho súperku premiérku Ingridu Šimonyté volilo 20 percent voličov. Šimonyté bola jednou ženou medzi ôsmimi kandidátmi prvého kola volieb hlavy štátu.



Obaja kandidáti sa v debatách pred druhým kolom hlasovania zhodovali, že Litva - členská krajina EÚ a NATO - by mala zvýšiť výdavky na obranu, aby dokázala čeliť hrozbám zo strany Ruska a Bieloruska.



Nauséda v utorok v debate so Šimonyté vyhlásil, že Rusko vníma ako nepriateľa, pričom nielen pre Litvu, ale aj pre celý demokratický svet. Apeloval, že treba urobiť všetko pre to, aby Litva tlaku Ruska odolala.



Agentúra Reuters poznamenala, že podľa prieskumov verejnej mienky viac ako polovica Litovčanov verí, že ruský útok je možný alebo dokonca veľmi pravdepodobný. Rusko však tieto obavy odmieta.