Prezidentské voľby v Moldavsku pokračujú v nedeľu druhým kolom

Kišiňov 30. októbra (TASR) - V nedeľu sa v Moldavsku uskutoční druhé kolo prezidentských volieb. Súčasná proeurópska prezidentka Maia Sanudová sa v nich postaví bývalému generálnemu prokurátorovi Alexandrovi Stoianoglovi, ktorý kandiduje s podporou proruskej Strany socialistov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Prvé kolo volieb vyhrala Sanduová so ziskom viac ako 42 percent. Stoianoglo s takmer 26 percentami skončili druhý. Súbežne s prvým kolom sa konalo aj referendum o ústavnom zakotvení vstupu Moldavska do Európskej únie. Referendum bolo tesne úspešné. Za hlasovalo 50,35 percenta zúčastnených voličov.



Pred druhým kolom sa očakáva tesný súboj, keďže Stoianoglovi vyjadrilo podporu viacero kandidátov, ktorí do druhého kola nepostúpili.



Sanduová je prezidentkou od roku 2020, keď porazila vtedajšieho proruského prezidenta Igor Dodona. V minulosti pôsobila ako poradkyňa výkonného riaditeľa Svetovej banky a ako ministerka školstva. V roku 2016 založila liberálnu pravicovú stranu Spravodlivosti a rozvoja. Jej strana s prehľadom zvíťazila v parlamentných voľbách v roku 2021.



Sanduová sa v prezidentskej funkcii spočiatku snažila budovať pragmatické vzťahy s Ruskom. Po invázii Ruska na Ukrajinu však pevne presadzuje proeurópsku politiku a počas jej vlády EÚ Moldavsku udelila kandidátsky status.



Kritici ju obviňujú, že nedokáže riadiť problémové hospodárstvo krajiny, skrotiť vysokú infláciu ani presadiť reformy súdnictva.



Stoianoglo je etnický Gaugaz. Ide o turkickú etnickú skupinu žijúcu v autonómnej oblasti na juhu Moldavska. Približne 150.000 Gaugazov sú väčšinovo prorusky orientovaný. Od roku 2019 pôsobil ako generálny prokurátor. Sanduová ho kritizovala, že nevyšetruje trestné a korupčné prípady moldavských oligarchov.



Pre podozrenia zo zneužitia právomocí bol v roku 2021 zatknutý a v roku 2023 z pozície generálneho prokurátora odvolaný. Trestný proces však sprevádzalo viacero nezrovnalostí, čo minulý rok potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva.



Stoianoglo nikdy neodsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a vojnové udalosti považuje za tragédiu. Prepojenia s Ruskom a proruským oligarchom Ilanom Šorom, ktorý sa podľa Sanduovej snažil narušiť pokojný priebeh volieb, Stoianoglo odmieta.



Ľavicový kandidát v rozhovore pre Reuters uviedol, že presadzuje, aby sa integrácia s EÚ uskutočnila spoločne s moldavským separatistickým regiónom Podnesterskom. To sa od Moldavska odtrhlo v 90. rokoch. Na jeho území dodnes udržiava vojenskú prítomnosť Rusko.