Prezidentské voľby v Mongolsku vyhral expremiér Uchnágín Chürelsüch

Peking 10. júna (TASR) - Stredajšie prezidentské voľby v Mongolsku vyhral bývalý premiér Uchnágín Chürelsüch. Vyplýva to z predbežných výsledkov volieb, o ktorých vo štvrtok informovala mongolská tlačová agentúra Moncame. Oficiálne konečné výsledky by mali byť známe do štvrtka popoludnia.



Z predbežných výsledkov vyplýva, že Uchnágín Chürelsüch získal 68 percent hlasov, zatiaľ čo jeho najväčšieho rivala, podnikateľa Dangásürengína Enchbata, ktorý je aj lídrom Strany zelených, volilo približne 20,1 percenta voličov. Na treťom mieste skončil Sodnomzundujn Erdene z Demokratickej strany, ktorý získal šesť percent hlasov.



Chürelsüch nahradí Chaltmágína Battulgu z Demokratickej strany, ktorý nastúpil do úradu v roku 2017 a na základe zmien v ústave prijatých v roku 2019 už nemohol kandidovať.



V súlade so zmenami v ústave bude nový prezident vo funkcii šesť rokov.



Uchnágín Chürelsüch v januári po masových protestoch odstúpil z funkcie premiéra. Jeho demisia súvisela s kauzou pozitívne testovanej mladej rodičky, ktorú po pôrode aj s novorodencom previezli do nemocnice vyhradenej pre covidových pacientov.



Predvolebnú kampaň i samotné hlasovanie boli poznačené dôsledkami pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2: v krajine sa nekonali predvolebné diskusie, jeden z kandidátov – Dangásürengín Enchbatas – sa nakazil covidom a voliči museli vo volebných miestnostiach dodržiavať hygienické nariadenia a fyzické rozstupy.