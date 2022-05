Prezidentské voľby v Somálsku sa uskutočnia 15. mája

Mogadišo 5. mája (TASR) - V Somálsku sa 15. mája uskutočnia prezidentské voľby. Vo štvrtok to oznámil volebný výbor somálskeho parlamentu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vzhľadom na súčasnú situáciu v krajine sa členovia (parlamentného výboru) dohodli na uskutočnení prezidentských volieb 15. mája," uviedol v príspevku na sociálnej sieti Facebook poslanec a člen volebného výboru Mohamed Ibrahim Moalimu.



Somálsko malo voliť nového prezidenta už minulý rok, čo sa ale nepodarilo pred vypršaním mandátu súčasného prezidenta Mohameda Abdullahiho Mohameda, známeho pod prezývkou Farmajo. Voľby sa neuskutočnili najmä pre násilnosti spojené s bojom o moc medzi Farmajom a somálskym premiérom Mohamedom Husseinom Robleom.



Somálsky parlament v apríli 2021 Farmajovi predĺžil mandát o dva roky, čo vyvolalo násilnosti v uliciach Mogadiša. Niektorí prezidentovi rivali to dokonca považovali za zjavnú uzurpáciu moci.



Medzinárodní partneri Somálska tlačili krajinu k tomu, aby sa voľby uskutočnili čo najskôr. Mogadišo totiž v súčasnosti čelí obrovským problémom, vrátane boja proti džihádistom z hnutia aš-Šabáb a hrozbe hladomoru.



V prípade neuskutočnenia prezidentských volieb do polovice mája by Somálsko prišlo o finančnú podporu Medzinárodneho menového fondu (MMF) v hodnote 380 miliónov eur.



V Somálsku sa priame voľby nekonali už 50 rokov. Namiesto toho sa volí zložitým systémom, v ktorom zákonodarné zbory jednotlivých štátov a delegáti klanov vyberajú poslancov parlamentu, ktorý následne volí prezidenta.