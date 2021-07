Prezidentské voľby vo Francúzsku sa budú konať v apríli 2022

Paríž 13. júla (TASR) - Budúcoročné prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v apríli, pričom 10. apríla sa bude konať prvé a 24. apríla prípadné druhé kolo hlasovania. Oznámil to v utorok hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal, uviedla agentúra AFP.



V predchádzajúcich voľbách zvíťazil v máji 2017 Emmanuel Macron, ktorý porazil predstaviteľku krajnej pravice Marine Le Penovú. Prezidenta sa vo Francúzsku volí na päťročné funkčné obdobie.



Hoci Macron zatiaľ oficiálne neoznámil, či bude kandidovať aj v roku 2022, očakáva sa, že tak urobí. Le Penová bude, ako naznačujú prieskumy verejnej mienky, zrejme opäť jeho hlavnou rivalkou.



O hlasy konzervatívnych umiernených voličov bude bojovať pravdepodobne i bývalý minister práce Xavier Bertrand. Ďalším kandidátom je líder krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon a do boja o prezidentské kreslo sa hlásia i viacerí kandidáti strany Zelených.



Attal tiež oznámil, že parlamentné voľby sa vo Francúzsku budú konať 12. a 19. júna. Ako konštatuje AFP, francúzski voliči v minulosti v parlamentných voľbách tradične vyjadrili podporu strane novozvoleného prezidenta, avšak nastali i prípady, keď prezident musel spolupracovať s vládou z inej strany politického spektra, než k akej patril on sám.