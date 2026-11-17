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Prezidentskí kandidáti vo Francúzsku predstavili návrhy pre mladých
Spor vyvolal návrh Le Penovej obmedziť verejné financovanie združení, ktoré podľa nej vyvíjajú politickú činnosť.
Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) – Päť francúzskych politikov, ktorí zvažujú kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2027, debatovalo v pondelok o rastúcich životných nákladoch a kúpnej sile obyvateľov. Takmer trojhodinová diskusia sa miestami vyostrila, najmä pri sporoch o dôchodkovú reformu a návrh nulovej dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné tovary. Informoval o tom denník Le Monde.
Diskutovať prišli centrista Gabriel Attal, sociálny demokrat Raphaël Glucksmann, krajne pravicová politička Marine Le Penová, radikálny ľavičiar Jean-Luc Mélenchon a konzervatívec Bruno Retailleau. Drahota a kúpna sila patria medzi hlavné obavy francúzskej verejnosti, doplnil Le Monde.
Centrista Attal navrhol zachovať potrebnú dĺžku platenia odvodov na dôchodok, ale zrušiť zákonom stanovený vek odchodu do penzie. Podporil aj zavedenie kapitalizačného piliera, ktorý presadzuje tiež Retailleau. Mélenchon chce minimálny dôchodok na úrovni minimálnej mzdy. Le Penová plánuje predstaviť vlastnú reformu v utorok. Navrhuje odchod do dôchodku v 60 rokoch po 40 rokoch platenia odvodov pre tú skupinu ľudí, ktorí začali pracovať pred dovŕšením 20 rokov.
Rozdielne názory mali politici aj na daňovú politiku. Retailleau odmietol zvyšovanie daní ako cestu k tvorbe pracovných miest. Mélenchon navrhol vyhlásiť stav núdze v sociálnej sfére a regulovať marže veľkých spoločností. Retailleau chce prácu nad rámec 35-hodinového pracovného týždňa oslobodiť od odvodov.
Le Penová navrhla umožniť firmám zvýšiť mzdy až o desať percent bez dodatočných odvodov z navýšenej sumy, ak platy zamestnancov nepresahujú trojnásobok minimálnej mzdy.
V súvislosti s podporou mladých Mélenchon navrhol zaviesť príspevok na zabezpečenie finančnej samostatnosti mladých ľudí, ktorí už nie sú súčasťou daňovej domácnosti svojich rodičov. Ich mesačný príjem by vďaka nemu dosiahol najmenej 1337 eur. Opatrenie chce financovať zdanením dedičstva presahujúceho 12 miliónov eur.
Glucksmann navrhol zaviesť pre mladých ľudí do 25 rokov preukaz na cestovanie za jedno euro denne. Le Penová chce zvýšiť odmeny učňov, premeniť nevyužívané kancelárske priestory na študentské byty a zabezpečiť mladým bezplatné vodičské oprávnenie.
V otázke bývania Mélenchon zopakoval zámer stavať 400.000 sociálnych bytov ročne. Retailleau chce pri ich prideľovaní uprednostniť pracujúcich. Glucksmann kritizoval návrh Le Penovej na uprednostňovanie Francúzov pri prideľovaní bývania a označil ho za rozlišovanie medzi domácim obyvateľstvom a cudzincami. Attal navrhol rozšíriť systém záruk Visale na všetkých nájomníkov.
Spor vyvolal aj návrh Le Penovej obmedziť verejné financovanie združení, ktoré podľa nej vyvíjajú politickú činnosť. Z celkových 53 miliárd eur, ktoré podľa nej združenia ročne dostávajú z verejných zdrojov, chce ušetriť viac ako tri miliardy. Kritizovala pritom aj Ligu za ľudské práva, ktorú označila za „spoločenstvo ľavičiarov“. Attal odmietol znižovanie dotácií pre združenia, Glucksmann navrhol päťročný rámec ich financovania.
Diskutovať prišli centrista Gabriel Attal, sociálny demokrat Raphaël Glucksmann, krajne pravicová politička Marine Le Penová, radikálny ľavičiar Jean-Luc Mélenchon a konzervatívec Bruno Retailleau. Drahota a kúpna sila patria medzi hlavné obavy francúzskej verejnosti, doplnil Le Monde.
Centrista Attal navrhol zachovať potrebnú dĺžku platenia odvodov na dôchodok, ale zrušiť zákonom stanovený vek odchodu do penzie. Podporil aj zavedenie kapitalizačného piliera, ktorý presadzuje tiež Retailleau. Mélenchon chce minimálny dôchodok na úrovni minimálnej mzdy. Le Penová plánuje predstaviť vlastnú reformu v utorok. Navrhuje odchod do dôchodku v 60 rokoch po 40 rokoch platenia odvodov pre tú skupinu ľudí, ktorí začali pracovať pred dovŕšením 20 rokov.
Rozdielne názory mali politici aj na daňovú politiku. Retailleau odmietol zvyšovanie daní ako cestu k tvorbe pracovných miest. Mélenchon navrhol vyhlásiť stav núdze v sociálnej sfére a regulovať marže veľkých spoločností. Retailleau chce prácu nad rámec 35-hodinového pracovného týždňa oslobodiť od odvodov.
Le Penová navrhla umožniť firmám zvýšiť mzdy až o desať percent bez dodatočných odvodov z navýšenej sumy, ak platy zamestnancov nepresahujú trojnásobok minimálnej mzdy.
V súvislosti s podporou mladých Mélenchon navrhol zaviesť príspevok na zabezpečenie finančnej samostatnosti mladých ľudí, ktorí už nie sú súčasťou daňovej domácnosti svojich rodičov. Ich mesačný príjem by vďaka nemu dosiahol najmenej 1337 eur. Opatrenie chce financovať zdanením dedičstva presahujúceho 12 miliónov eur.
Glucksmann navrhol zaviesť pre mladých ľudí do 25 rokov preukaz na cestovanie za jedno euro denne. Le Penová chce zvýšiť odmeny učňov, premeniť nevyužívané kancelárske priestory na študentské byty a zabezpečiť mladým bezplatné vodičské oprávnenie.
V otázke bývania Mélenchon zopakoval zámer stavať 400.000 sociálnych bytov ročne. Retailleau chce pri ich prideľovaní uprednostniť pracujúcich. Glucksmann kritizoval návrh Le Penovej na uprednostňovanie Francúzov pri prideľovaní bývania a označil ho za rozlišovanie medzi domácim obyvateľstvom a cudzincami. Attal navrhol rozšíriť systém záruk Visale na všetkých nájomníkov.
Spor vyvolal aj návrh Le Penovej obmedziť verejné financovanie združení, ktoré podľa nej vyvíjajú politickú činnosť. Z celkových 53 miliárd eur, ktoré podľa nej združenia ročne dostávajú z verejných zdrojov, chce ušetriť viac ako tri miliardy. Kritizovala pritom aj Ligu za ľudské práva, ktorú označila za „spoločenstvo ľavičiarov“. Attal odmietol znižovanie dotácií pre združenia, Glucksmann navrhol päťročný rámec ich financovania.