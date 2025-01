Prezidentskú medailu slobody Biden udelí Messimu, Bonovi i Sorosovi

Washington 4. januára (TASR) - Končiaci americký prezident Joe Biden sa v sobotu chystá udeliť najvyššie občianske vyznamenanie, Prezidentskú medailu slobody. Pôjde o 19 osobností z oblasti politiky, diplomacie, športu i kultúry. Medzi nimi je i futbalová hviezda Lionel Messi, aktivista a spevák skupiny U2 Bono Vox či filantrop a miliardár George Soros, napísala agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.



Biden, ktorého 20. januára vo funkcii nahradí republikán Donald Trump, ocení aj legendu basketbalu Earvina "Magica" Johnsona, dlhoročnú módnu redaktorku Annu Wintourovú, módneho návrhára Ralpha Laurena, ako aj hercov Denzela Washingtona a Michaela J. Foxa.



Vyznamenaní "sú skvelí lídri, pretože sú to dobrí ľudia, ktorí mimoriadne prispeli k rozvoju svojej krajiny a sveta", píše sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Prezidentskú medailu slobody si tento rok prevezme aj šéfkuchár a zakladateľ mimovládnej organizácie World Central Kitchen José Andrés i výskumníčka primátov Jane Goodallová.



Niektorí z ocenených, ktorých si Biden vybral, sú verejne známe osobnosti s výrazným politickým vplyvom. Ide napríklad o Georgea Sorosa, ktorý je podľa AFP akýmsi postrachom pre republikánov, či bývalú prvú dámu, senátorku a ministerku zahraničných vecí USA Hillary Clintonovú, ktorá neúspešne kandidovala proti Trumpovi v prezidentských voľbách v roku 2016.



Soros podľa Bieleho domu medailu získa za "podporu organizácií a projektov na celom svete, ktoré posilňujú demokraciu, ľudské práva, vzdelávanie a sociálnu spravodlivosť".



Clintonová sa zase "počas desaťročí verejnej služby mnohokrát zapísala do histórie," uviedol Biely dom.



AFP pripomenula, že Clintonová bola prvou ženou, ktorú jedna z hlavných politických strán nominovala do prezidentských volieb v USA.



Biden sa takisto rozhodol posmrtne vyznamenať Roberta F. Kennedyho (RFK), brata niekdajšieho amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. RFK sa v roku 1968 sa stal obeťou atentátu počas kampane za získanie prezidentskej nominácie Demokratickej strany. "Jeho odkaz naďalej inšpiruje tých, ktorí sa zasadzujú za spravodlivosť, rovnosť a verejnú službu," uviedol Biden.



Prezidentská medaila slobody sa udeľuje jednotlivcom za ich záslužný prínos pre bezpečnosť USA, svetový mier a kultúrne počiny. Ocenenie zaviedli v roku 1963, keď nahradilo Medailu slobody.



Biden už vo štvrtok udelil 20 osobám druhé najvyššie civilné vyznamenanie, Prezidentskú občiansku medailu. Medzi ocenenými sú aj bývalá republikánska poslankyňa Liz Cheneyová a kongresman zo štátu Mississippi Bennie Thompson, ktorí v Kongrese viedli výbor vyšetrujúci útok na Kapitol zo 6. januára 2021.



V záverečnej správe kongresového výboru sa tvrdí, že Trump sa dopustil "trestného činu sprisahania pozostávajúceho z viacerých častí" s cieľom zvrátiť výsledky volieb v roku 2020, v ktorých zvíťazil Biden, a nezakročil, aby zabránil svojim stúpencom v útoku na Kapitol. Thompson napísal, že Trump "rozdúchal tento požiar".



Budúci prezident USA v piatok nad týmto krokom Bidena vyjadril rozhorčenie. V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social označil Cheneyovú, dcéru bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho, za "totálne skorumpovanú" a tvrdil, že ju Biden ocenil len preto, že nenávidela "TRUMPA".



Cheneyová sa po útoku na Kapitol od Trumpa dištancovala, v dôsledku čoho prišla aj o kreslo v Kongrese. V predvolebnej kampani vlani podporila demokratku Kamalu Harrisovú.