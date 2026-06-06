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Prezidentský kandidát Sánchez sa má postaviť pred súd
Prezidentský kandidát má ešte týždeň na podanie odvolania. Ak bude zvolený, podľa peruánskej ústavy získa imunitu.
Autor TASR
Lima 6. júna (TASR) - Ľavicový prezidentský kandidát v Peru Roberto Sánchez môže byť postavený pred súd v súvislosti s údajným porušením pravidiel financovania kampane, rozhodol v piatok sudca. Sánchez sa v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v nedeľu, stretne s pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prokuratúra obvinila Sáncheza z toho, že v účtovných dokladoch jeho strany sú nezrovnalosti a že cez nenahlásené príspevky dostal viac ako 57.000 dolárov. Nejasnosti našla vo finančných záznamoch strany z regionálnych a komunálnych volieb v rokoch 2018 až 2020.
Prípad sa prvýkrát dostal na súd už v januári, ale vtedy ho čiastočne odmietol a vyzval prokuratúru na prepracovanie obžaloby. Sudca teraz po dvojdňovom pojednávaní uviedol, že existujú „dostatočné dôvody“ na to, aby sa Sánchez postavil pred súd.
Ten na najnovšie rozhodnutie bezprostredne nereagoval. V minulosti však obvinenia odmietol. „Nikdy nedošlo k žiadnemu podvodu ani sprenevere,“ uviedol ľavicový politik dávnejšie na sociálnych sieťach.
Prezidentský kandidát má ešte týždeň na podanie odvolania. Ak bude zvolený, podľa peruánskej ústavy získa imunitu.
Zároveň obviňuje svoju volebnú súperku Fujimoriovú z toho, že patrí k politickej „mafii“, ktorej pripisuje zodpovednosť za nestabilitu v krajine.
Kandidátka v predvolebnej kampani sľubuje nasadenie armády a prísnejšie tresty v boji proti rastúcemu vydieraniu a násilnej kriminalite. Sánchez sa zase prezentuje ako hlas chudobnejších a vidieckych voličov, pričom sľubuje „radikálnu zmenu“.
O novom peruánskom prezidentovi môže v nedeľňajších voľbách rozhodovať približne 27 miliónov oprávnených voličov.
Prokuratúra obvinila Sáncheza z toho, že v účtovných dokladoch jeho strany sú nezrovnalosti a že cez nenahlásené príspevky dostal viac ako 57.000 dolárov. Nejasnosti našla vo finančných záznamoch strany z regionálnych a komunálnych volieb v rokoch 2018 až 2020.
Prípad sa prvýkrát dostal na súd už v januári, ale vtedy ho čiastočne odmietol a vyzval prokuratúru na prepracovanie obžaloby. Sudca teraz po dvojdňovom pojednávaní uviedol, že existujú „dostatočné dôvody“ na to, aby sa Sánchez postavil pred súd.
Ten na najnovšie rozhodnutie bezprostredne nereagoval. V minulosti však obvinenia odmietol. „Nikdy nedošlo k žiadnemu podvodu ani sprenevere,“ uviedol ľavicový politik dávnejšie na sociálnych sieťach.
Prezidentský kandidát má ešte týždeň na podanie odvolania. Ak bude zvolený, podľa peruánskej ústavy získa imunitu.
Zároveň obviňuje svoju volebnú súperku Fujimoriovú z toho, že patrí k politickej „mafii“, ktorej pripisuje zodpovednosť za nestabilitu v krajine.
Kandidátka v predvolebnej kampani sľubuje nasadenie armády a prísnejšie tresty v boji proti rastúcemu vydieraniu a násilnej kriminalite. Sánchez sa zase prezentuje ako hlas chudobnejších a vidieckych voličov, pričom sľubuje „radikálnu zmenu“.
O novom peruánskom prezidentovi môže v nedeľňajších voľbách rozhodovať približne 27 miliónov oprávnených voličov.