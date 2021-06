Prezidentský vrtuľník v Kolumbii sa počas letu dostal pod paľbu

Bogota 26. júna (TASR) - Na vrtuľník, v ktorom sa viezol kolumbijský prezident Iván Duque, spustili neznámi útočníci v piatok paľbu. "Bol to zbabelý útok. Na prezidentskom vrtuľníku bolo vidno stopy po projektiloch," uviedol Duque vo vyhlásení.



Prezident letel vo vrtuľníku s ministrom obrany Diegom Molanom, ministrom vnútra Danielom Palaciosom a Silvanom Serranom, guvernérom provincie Norte de Santander, ktorá hraničí s Venezuelou, informovala tlačová agentúra AFP.



Vrtuľník smeroval z mesta Sardinata do pohraničného mesta Cúcuta, keď sa dostal pod paľbu.



"Nezľakneme sa násilia ani teroristických činov. Náš štát je dosť silný na to, aby dokázal čeliť takýmto hrozbám. Táto vláda nestratí ani minútu v boji proti obchodu s drogami, proti terorizmu a organizovanému zločinu," vyhlásil Duque.



Bezprostredne nebolo jasné, kto stál za týmto útokom, dopĺňa tlačová agentúra DPA. Bombový útok na vojenskú pozíciu v meste Cúcuta si minulý týždeň vyžiadal viac než 30 zranených osôb.



Kolumbijská vláda v súvislosti so zodpovednosťou za tento bombový útok poukázala na tamojšiu gerilovú organizáciu s názvom Národná oslobodenecká armáda (ELN), povstalci však tieto obvinenia odmietli.