Prezidentským kandidátom poľskej opozičnej strany PiS je historik

Varšava 24. novembra (TASR) - Hlavná poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) si v nedeľu vybrala historika Karola Nawrockého za svojho prezidentského kandidáta do budúcoročných volieb. Oznámil to v nedeľu predseda konzervatívnej PiS Jaroslaw Kaczyňski na straníckom zjazde v meste Krakov na juhu Poľska, informuje TASR na základe správ agentúr AP a PAP.



Nawrocki (41) vedie od roku 2021 poľský štátny Ústav národnej pamäti (IPN), ktorý spravuje archívy a skúma zločiny spáchané počas druhej svetovej vojny a komunistickej éry. Predtým pôsobil ako riaditeľ Múzea druhej svetovej vojny v Gdansku, kde sa narodil.



PiS vo svojej voľbe obišla skúsených politikov vrátane bývalého premiéra Mateusza Morawieckého, keď si za kandidáta vybrala dosiaľ menej známeho Nawrockého. AP pripomína, že podobný krok táto donedávna vládnuca strana spravila pred desiatimi rokmi, keď do súboja o prezidentský mandát postavila Andrzeja Dudu, úradujúceho prezidenta, ktorého druhé funkčné obdobie skončí v auguste 2025 a o ďalšie sa už v súlade s poľskou ústavou uchádzať nemôže.



"Strana sa rozhodla postaviť nestraníckeho, nezávislého kandidáta," povedal Kaczyňski na straníckom zjazde v Krakove. AP pripomína, že šéf PiS pred niekoľkými mesiacmi v istom rozhovore tvrdil, že prezidentský kandidát tejto strany musí byť "mladý, vysoký, pôsobivý, pekný, mať rodinu, vedieť veľmi dobre po anglicky, či najlepšie dva (svetové) jazyky, a byť medzinárodne rozhľadený".



PiS ohlásila meno svojho kandidáta deň po tom, ako to spravila vládnuca centristická Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska, ktorá si vybrala progresívneho varšavského primátora Rafala Trzaskowského. Svojich kandidátov do súboja o prezidentský mandát postavia aj ďalšie strany, podľa všeobecných očakávaní však zrejme o víťazstvo zabojujú práve Nawrocki a Trzaskowski, uvádza AP.



Prezidentského kandidáta doteraz oznámila aj centristická aliancia Tretia cesta, ktorá je koaličným partnerom KO, pričom si vybrala predsedu dolnej komory parlamentu (Sejm) Szymona Holowniu. Kandidáta ohlásila tiež krajne pravicová strana Konfederácia; vybrala si svojho lídra Slawomira Mentzena.



Termín budúcoročných prezidentských volieb v Poľsku dosiaľ nebol oficiálne stanovený, ich prvé kolo by sa však malo konať v niektorú májovú nedeľu. V prípade, že žiaden z kandidátov v ňom nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude sa o dva týždne neskôr konať aj druhé kolo.