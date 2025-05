Prezidentským kandidátom PPP bude Kim Mun-su, Han sa kandidatúry vzdal

>Soul 11. mája (TASR) - Bývalý juhokórejský premiér a úradujúci prezident Han Tok-su sa v nedeľu po niekoľkých dňoch sporov vzdal svojej kandidatúry na prezidenta. Konzervatívna strana Sila ľudu (PPP) do volieb nominovala niekdajšieho ministra práce Kima Mun-sua. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a Jonhap.



Kim sa v nedeľu ráno oficiálne zaregistroval ako kandidát strany PPP a vo voľbách 3. júna sa postaví proti favoritovi I Če-mjongovi z opozičnej Demokratickej strany (DP). Han po hlasovaní uviedol, že „pokorne prijíma všetko“ a dúfa, že Kim predčasné voľby vyhrá.



„Dokončil som proces registrácie prezidentskej kandidatúry. Chcel by som vyjadriť vďaku všetkým občanom a mojim straníckym kolegom,“ povedal Kim novinárom. „Sľubujem, že urobím všetko pre to, aby som vyhral a viedol Južnú Kóreu k tomu, aby sa stala ešte lepšou krajinou,“ dodal.



Han a Kim v uplynulom týždni neúspešne rokovali o zjednotení konzervatívnej kampane. Kim ešte minulý týždeň zvíťazil v straníckych primárkach PPP a mal sa tak už vtedy stať jej kandidátom vo voľbách. Cez víkend bola však jeho nominácia zrušená a strana ho nahradila expremiérom Hanom. V potvrdzujúcom hlasovaní si však straníci zvolili Kima.



V prezidentských voľbách sa rozhodne o nástupcovi prezidenta Juna Sok-jola, ktorého odvolali z funkcie za porušenie svojich povinností, keď v decembri nakrátko vyhlásil stanné právo. Podľa najnovších prieskumov preferencií vo voľbách vedie I z Demokratickej strany s približne 43 percentami hlasov.