Prezidentským kandidátom francúzskej strany Zelených sa stal Y. Jadot

Paríž 28. septembra (TASR) - Francúzska strana Zelených si v utorok zvolila za svojho kandidáta do budúcoročných prezidentských volieb Yannicka Jadota, 54-ročného poslanca Európskeho parlamentu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Jadot bude bojovať o hlasy ľavicového spektra francúzskej politickej scény so socialistickou starostkou Paríža Anne Hidalgovou a predstaviteľom krajnej ľavice Jeanom-Lucom Mélenchonom zo strany Nepoddajné Francúzsko (La France insoumise).



Francúzski Zelení (oficiálne Európa Ekológia – Zelení; EELV) napriek výraznému úspechu vo vlaňajších regionálnych voľbách, keď získali kontrolu nad radnicami dôležitých miest ako Bordeaux či Lyon, zatiaľ neuspeli na celoštátnej úrovni.



Jadot, jediný zástupca francúzskych Zelených, ktorého v jeho vlasti pozná široká verejnosť, sľubuje pragmatický prístup k politike životného prostredia "zameraný na riešenia".



Jeho stranícka rivalka Sandrine Rousseauová skončila v prvom kole, ktoré sa konalo minulý týždeň, so ziskom 25,1 percenta hlasov spomedzi celkovo piatich kandidátov druhá; víťazný Jadot dostal 27,7 percenta hlasov.



Rousseauovej radikálne návrhy v oblasti ekonomiky a životného prostredia – chce napr. zaviesť minimálnu životnú mzdu a výrazne zvýšiť ceny palív i dane bohatým – zmobilizovali stranícku základňu.



V rozhodujúcom druhom kole však získala necelých 49 percent hlasov a nedokázala si získať dôveru straníckych skeptikov, ktorým sa podľa AFP nepáči jej odklon od tradičných záujmov Zelených a príklon k sociálno-ekonomickej oblasti.



Analytici očakávajú, že aprílové voľby novej hlavy štátu vyvrcholia duelom medzi súčasným centristickým prezidentom Emmanuelom Macronom a líderkou krajnej pravice Marine Le Penovou. Zdôrazňujú však, že objavenie sa silného súpera z prostredia tradičnej pravice by mohlo týmito odhadmi ešte zamiešať.