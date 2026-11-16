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PREŽILA BRUTÁLNY ÚTOK: Austrálsku poslankyňu prepustili z nemocnice
Poslankyňu podľa jej slov dojala štedrosť ľudí, ktorí na jej počesť prispeli mimovládnej organizácii Save the Children.
Autor TASR
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Canberra 16. novembra (TASR) - Poslankyňu austrálskeho parlamentu Helen Hainesovú prepustili z nemocnice po októbrovom útoku autom, pri ktorom prišla o obe nohy. Hainesová v pondelok uviedla, že prepustenie z nemocnice je pozitívna správa a podľa svojich slov cíti veľkú vďačnosť, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„S veľkou radosťou potvrdzujem, že som prešla do rehabilitačnej fázy zotavovania, ktorá bude v najbližšej dobe pokračovať v Melbourne,“ uviedla poslankyňa vo vyhlásení. „Je to naozaj pozitívny okamih a som nesmierne vďačná za odbornú a ľudskú starostlivosť, ktorej sa mi dostalo v Nemocnici Alfred a ktorú dostávam aj v tejto ďalšej fáze liečby,“ dodala.
Poslankyňu podľa jej slov dojala štedrosť ľudí, ktorí na jej počesť prispeli mimovládnej organizácii Save the Children. Jej manžel v jej mene vyzval verejnosť, aby po útoku namiesto kvetov venovala finančný príspevok tejto charitatívnej organizácii, objasňuje denník The Guardian. V rámci tejto výzvy dosiaľ vyzbierali viac než 1,46 milióna dolárov.
Austrálsky premiér Anthony Albanese tvrdí, že je v pravidelnom kontakte s Hainesovou a jej rodinou.
Nezávislá poslankyňa sa 19. októbra stala cieľom útoku neďaleko svojej kancelárie. V dôsledku tohto útoku museli 65-ročnej Hainesovej amputovať obe nohy.
Polícia obvinila 43-ročného Brendana Nugenta z nebezpečnej jazdy, ktorá spôsobila vážne zranenia, z úmyselného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví, ako aj z federálneho trestného činu ublíženia na zdraví verejného činiteľa. Vyšetrovanie útoku naďalej prebieha a motív dosiaľ nie je známy.
Hainesová zastupuje od roku 2019 ako nezávislá poslankyňa volebný obvod Indi vo Viktórii. Predtým pracovala ako zdravotná sestra a pôrodná asistentka. Podľa AFP sa do povedomia dostala vďaka svojim postojom, ako je boj proti korupciu a dôraznejšie opatrenia na ochranu klímy.
Politické násilie je v Austrálii zriedkavé, polícia však zaznamenáva neustály nárast vyhrážok voči voleným predstaviteľom, informuje AFP.
„S veľkou radosťou potvrdzujem, že som prešla do rehabilitačnej fázy zotavovania, ktorá bude v najbližšej dobe pokračovať v Melbourne,“ uviedla poslankyňa vo vyhlásení. „Je to naozaj pozitívny okamih a som nesmierne vďačná za odbornú a ľudskú starostlivosť, ktorej sa mi dostalo v Nemocnici Alfred a ktorú dostávam aj v tejto ďalšej fáze liečby,“ dodala.
Poslankyňu podľa jej slov dojala štedrosť ľudí, ktorí na jej počesť prispeli mimovládnej organizácii Save the Children. Jej manžel v jej mene vyzval verejnosť, aby po útoku namiesto kvetov venovala finančný príspevok tejto charitatívnej organizácii, objasňuje denník The Guardian. V rámci tejto výzvy dosiaľ vyzbierali viac než 1,46 milióna dolárov.
Austrálsky premiér Anthony Albanese tvrdí, že je v pravidelnom kontakte s Hainesovou a jej rodinou.
Nezávislá poslankyňa sa 19. októbra stala cieľom útoku neďaleko svojej kancelárie. V dôsledku tohto útoku museli 65-ročnej Hainesovej amputovať obe nohy.
Polícia obvinila 43-ročného Brendana Nugenta z nebezpečnej jazdy, ktorá spôsobila vážne zranenia, z úmyselného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví, ako aj z federálneho trestného činu ublíženia na zdraví verejného činiteľa. Vyšetrovanie útoku naďalej prebieha a motív dosiaľ nie je známy.
Hainesová zastupuje od roku 2019 ako nezávislá poslankyňa volebný obvod Indi vo Viktórii. Predtým pracovala ako zdravotná sestra a pôrodná asistentka. Podľa AFP sa do povedomia dostala vďaka svojim postojom, ako je boj proti korupciu a dôraznejšie opatrenia na ochranu klímy.
Politické násilie je v Austrálii zriedkavé, polícia však zaznamenáva neustály nárast vyhrážok voči voleným predstaviteľom, informuje AFP.