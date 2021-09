Preživší atentátov v Paríži z roku 2015 začali vypovedať na súde

Na umeleckej skici hlavný obžalovaný Salah Abdeslam (v čiernom vpravo) sedí v špeciálnej súdnej sieni na súde v Paríži 8. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 29. septembra (TASR) - Ľudia, ktorí prežili teroristické útoky vo francúzskej metropole Paríž v novembri 2015, začali v utorok so svojimi svedeckými výpoveďami v historickom procese, v ktorom čelia oživeným spomienkam na noc hrôzy v prítomnosti viac než desiatky obvinených. Informujú o tom agentúry AP a AFP.V nasledujúcich týždňoch predstúpi pred súd 300 preživších i rodinných príslušníkov obetí série vražedných útokov, ku ktorým došlo 13. novembra 2015.Samovražedné bombové atentáty i útoky strelnými zbraňami zo strany troch skupín džihádistov boli zamerané na bary, reštaurácie, koncertnú halu Bataclan a národný futbalový štadión. Vyžiadali si 130 obetí na životoch a približne 350 zranených. Atentáty boli naplánované v Sýrii a neskôr sa k nim prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).povedal v utorok pred súdom Pierre, v súčasnosti už bývalý dôstojník žandarmérie. Počas noci, keď sa útoky odohrali, bol súčasťou hliadky Republikovej gardy na národnom štadióne Stade de France, kde prebiehal futbalový zápas medzi Francúzskom a Nemeckom. Ako vo svojom svedectve dodal,Niektorí z preživších pre AFP uviedli, že bolo skľučujúce hovoriť svoje svedectvá v preplnenej súdnej sieni za prítomnosti obvinených, napriek tomu však cítili, že je to potrebné urobiť.povedal 31-ročný Marko, ktorý sedel na terase kaviarne v centre Paríža so skupinou priateľov, keď zaútočili strelci a jedného z nich zabili.uviedol pre AFP. V tú noc bolo na terasách barov a kaviarní vo francúzskej metropole zavraždených dovedna 39 ľudí.Na najväčšom súdnom procese v modernej histórii Francúzska bude osobne prítomných 14 obžalovaných. Šiestich ďalších budú súdiť v neprítomnosti, pričom väčšinu z nich čaká doživotné väzenie. Medzi nimi je jediný preživší atentátnik – strelec Salah Abdeslam, ktorý má francúzske i marocké občianstvo. Pojednávania viackrát narušil vyhláseniami bez udelenia slova, čím rozhneval prítomných preživších, píše AFP.Predsedajúci sudca určil na každý deň 15 svedeckých výpovedí. Začínajú tí, ktorí sa v čase atentátov nachádzali na národnom štadióne, nasledovať budú svedkovia z terás barov a kaviarní a nakoniec pred súd predstúpia preživší masakry v koncertnej hale hudobného klubu Bataclan.Mnoho svedkov potrebovalo pomoc pri prekonaní nepokoja súvisiaceho s faktom, že sa postavia pred súd, uviedol Gérard Chemla, právnik zastupujúci 15 preživších.Proces bude pokračovať do mája budúceho roka.