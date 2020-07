Facebook čelí výzve na odstránenie odkazov popierajúcich genocídu

New York 30. júla (TASR) - Ľudia, ktorí prežili holokaust, spustili v stredu kampaň, v rámci ktorej plánujú každý deň zverejňovať na Facebooku videá a vyzývať v nich šéfa spoločnosti Marka Zuckerberga, aby odstránil zo sociálnej siete odkazy popierajúce nacistickú genocídu Židov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Do kampane sa zapojili preživší z celého sveta, vrátane nevlastnej sestry Anny Frankovej, a nakrútili 30-sekundové posolstvá, ktoré umiestnili na viacerých sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame a Twitteri, a majú hashtag #NoDenyingIt (Žiadne popieranie).



Online kampaň prichádza v čase, keď Facebook bojkotujú stovky inzerentov (aj spoločnosti Coca-Cola, Hershey či Adidas), a má donútiť k ráznejším krokom proti škodlivému a poburujúcemu obsahu, ktorý propaguje násilie a nenávisť.



"Stratila som celú svoju rodinu. Mnoho, mnoho členov rodiny. To sa nedá popierať! Odstráňte z Facebooku popieranie holokaustu," vraví vo svojom videu Eva Schlossová, nevlastná sestra Frankovej.



Ďalším preživším holokaust, ktorý do projektu prispel, je 84-ročný Serge Klarsfeld, popredný "lovec nacistov". Pomohol nacistických vojnových zločincov vypátrať a doviesť pred spravodlivosť.



Kampaň organizuje v New Yorku sídliaca Konferencia Židov s materiálnymi nárokmi voči Nemecku.



Nezisková organizácia sa snaží dosiahnuť odškodnenie od nemeckej vlády a návrat židovského majetku ukradnutého nacistami.



Zuckerberg, ktorý je tiež Žid, vyvolal v roku 2018 ostrú diskusiu, keď vyhlásil, že nemôže odstraňovať odkazy popierajúce fakt, že nacisti vyvraždili šesť miliónov Židov.