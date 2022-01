Preživší odsúdili porovnávanie pandemických opatrení s holokaustom

Jeruzalem/Tel Aviv 20. januára (TASR) - Ľudia, ktorí prežili holokaust, odsúdili neustále porovnávanie opatrení prijatých proti pandémii koronavírusu s utrpením Židov počas holokaustu. Hnutie boja proti antisemitizmu (CAM) v správe, ktorú zverejnilo vo štvrtok, zdokumentovalo zľahčovanie holokaustu v online priestore za uplynulé dva roky. Informovala o tom agentúra DPA.



V správe identifikovali viac než 60 miliónov komentárov spájajúcich opatrenia na boj proti pandémii s terminológiou holokaustu.



Zľahčovanie holokaustu je podľa správy CAM čoraz častejšie súčasťou mainstreamovej diskusie. "Demonštranti často podporovaní politikmi pochodujú ulicami svojich miest so žltými Dávidovými hviezdami," uvádza sa v dokumente.



Politici v Európe, Spojených štátoch a dokonca Izraeli porovnávali obmedzenia súvisiace s koronavírusom s nacistickými zločinmi proti Židom, čo hrá do kariet popieračom holokaustu, uviedol riaditeľ CAM Sacha Rojtman Dratwa. Zároveň vyzval politikov a internetové giganty, aby "brali tento alarmujúci trend vážne".



"Zľahčovanie zločinov nacistického Nemecka proti ľudskosti posmeľuje popieračov holokaustu, ktorí sa snažia bagatelizovať zločiny nacistov," dodal. Toto porovnávanie podľa neho otvorilo cestu k oživeniu stáročných antisemitských konšpiračných teórií vrátane obviňovania Židov z pandémie či z rozsiahleho sprisahania s cieľom ovládnuť svet, píše DPA.



Vera Grossmanová Kriegelová, ktorá bola ako dieťa podrobená krutým experimentom nacistického lekára Josefa Mengeleho v koncentračnom tábore Auschwitz, uviedla, že porovnávanie Mengeleho so zástancami očkovania proti COVID-19 považuje za "hlboko znepokojivé". "Dnes dostávame injekcie, aby sme prežili, počas holokaustu sme ich dostávali, aby sme zomreli," uviedla.



Správa analyzuje príspevky na sociálnych sieťach, spravodajských weboch a rôznych ďalších fórach v angličtine, španielčine, taliančine, arabčine a hebrejčine. Prevažná väčšina z nich, až 57 miliónov, bola napísala po anglicky, píše DPA. Na druhom mieste bolo 2,6 milióna príspevkov v hebrejčine.



Správu zverejnili pred hlasovaním na pôde Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) o historickej rezolúcii proti popieraniu holokaustu.