Preživší sa po požiari v Hongkongu vracajú do svojich zničených bytov
Cieľom návratu do zničených bytoviek je pátranie po osobných veciach, ktoré by mohli zostať po požiari ešte zachované.
Autor TASR
Hongkong 20. apríla (TASR) - Obete najsmrtiacejšieho požiaru v Hongkongu za uplynulých niekoľko desaťročí začali v pondelok s návštevami svojich zničených obydlí. Obhliadky prebiehajú pod dohľadom tamojšej vlády a sú prvé od katastrofy, ku ktorej došlo v novembri 2025, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rozsiahly požiar vypukol vlani 26. novembra v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Vyčíňal viac než 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom sa nachádzalo 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. Tragédia si vyžiadala celkove 168 obetí.
Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami - tradičným stavebným prvkom, ktorý sa v regióne používa už viac než 2000 rokov.
Do 4. mája môžu bývalí obyvatelia komplexu stráviť vo svojich bytoch pri každej návšteve dovedna tri hodiny. Musia mať pritom nasadené rúška, prilby a rukavice. Sprevádzať ich budú hasiči aj predstavitelia miestnych úradov, a to v záujme zaistenia ich bezpečnosti, píše Reuters.
Do každého bytu sa môžu zaregistrovať až štyri osoby, v prípade vážne poškodených bytov je však tento počet obmedzený iba na jednu osobu. Dotknutí obyvatelia sú najmä starší ľudia, pričom viac ako tretina z nich má vyše 65 rokov, ako vyplýva z analýzy vládnych údajov spoločnosti Midland Realty.
Aj päť mesiacov po smrtiacom požiari hľadajú obyvatelia Hongkongu odpovede na to, čo bolo jeho príčinou, a požadujú prevzatie zodpovednosti, píše Reuters. Nezávislý výbor začal v marci vypočutia, aby rozhodol o príčinách a obvineniach na adresu vlády z manipulácie s verejnými ponukami zo strany stavebných firiem v projektoch.
Objavili sa tiež obvinenia zo zlyhania ľudského faktora v prípade väčšiny protipožiarnych bezpečnostných systémov. Úrady zároveň pohrozili prísnymi trestami každému, kto sa pokúsi katastrofu „politizovať“.
